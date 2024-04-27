حمد الفلاسي ينضم إلى فريق "الماجد تيم" للمحترفين لبناء الأجسام

المصدر: دبي - البيان

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اكتملت قائمة الأبطال الدوليين المحترفين بفريق الماجد تيم لبناء الأجسام بضم البطل الإماراتي الواعد حمد الفلاسي أحد أبرز نجوم اللعبة وأبطالها على المستوى المحلي والعربي، وأحد أهم الأبطال الواعدين الذين ينتظرهم مستقبل طيب في مجال اللعبة.

وكان فريق الماجد تيم لبناء الأجسام في إطار دعم صفوفه بضم مجموعة من الأبطال الإماراتيين الجدد نجح في ضم حمد الفلاسي وراهن عليه ليكون أحد أبرز ابطاله خلال الفترة المقبلة التي يتخللها العديد من المشاركات الدولية المقبلة محلياً وأوروبياً، المقرر أن يخوضها الفريق بلاعبيه الدوليين المحترفين.

وكان محمد عبد العزيز الماجد راعي الفريق وأحد أبرز الداعمين لمسيرة بناء الأجسام على مستوى الدولية رحب بانضمام حمد الفلاسي إلى صفوف فريقه واعتبره إضافة مهمة للفريق الذي تنتظره العديد من الاستحقاقات الدولية الرسمية خلال الصيف المقبل.

من جانبه تمنى حمد الفلاسي أن يكون إضافة جديدة لفريق "الماجد تيم " خلال الفترة المقبلة، بتحقيق النتائج المرجوة خلال مشاركاته المقبلة التي يستهلها بخوض منافسات بطولة "دبي برو " التي ستقام في دبي خلال الصيف المقبل.

من جانب آخر يمتلك الفلاسي سيرة ذاتيه مميزة في مجال بناء الأجسام قبل أن ينتقل رسمياً إلى صفوف فريق الماجد تيم بداية من عام 2019 وحتى الآن، منها الاشتراك في بطولة دبي برو عامي 2019 ، و 2021 ، وبطولة بولندا 2023

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