القطري عمر دوداي يخطف أضواء «آسيوية ألعاب القوى» بدبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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عاشت ألعاب القوى القطرية أمسية رائعة مع ثالث أيام البطولة الآسيوية لألعاب القوى للشباب تحت 20 سنة، والمقامة في نادي ضباط الشرطة بدبي، بعدما نجح عداؤها عمر دوداي أباكار، الحائز الميدالية الفضية في النسخة السابقة من البطولة في يتشيون، في خطف الأضواء بالفوز بالميدالية الذهبية في سباق 110 أمتار حواجز بزمن 13.24 ث، محطماً الرقم القياسي الآسيوي السابق والبالغ 13.33 ث، والمسجل باسم الياباني تايو كاناي في سنة 2014، كما حطم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأمريكي ماسون دوسيت في 30 مارس 2024، والبالغ 13.27 ث، ونال الصيني تشين يوانجيانغ فضية السباق نفسه مسجلاً رقماً شخصياً جديداً قدره 13.26 ث، وحصل الياباني هوجو يوكي على البرونزية بزمن 13.74 ث.

على جانب آخر، تصدرت الصين، جدول ميداليات النسخة 21 من البطولة، بعد حصولها على 12 ميدالية ذهبية، و8 فضيات، وبرونزية واحدة في فئتي الشباب والشابات، وحلت الهند ثانية بحصولها على 6 ذهبيات، و7 فضيات، و6 برونزيات، واليابان ثالثة بحصولها على 4 ذهبيات، و3 فضيات، و7 برونزيات، وأوزبكستان رابعة بحصولها على 4 ذهبيات، وفضية واحدة، وبرونزيتين، وجاءت قطر في المركز الخامس بحصولها على 4 ميداليات ذهبية في فئة الشباب.

من جانبه، أعرب ناصر بن عاشور الأمين العام لاتحاد الإمارات لألعاب القوى، عن سعادته بالنجاحات التي تشهدها البطولة، موجهاً الشكر إلى جميع اللجان التي عملت واجتهدت للوصول بالحدث القاري لهذا المستوى، وقال: «شهادة المشاركين والاتحاد الآسيوي للعبة بنجاح البطولة، تمثل فخراً لنا ومسؤولية كبيرة في المستقبل، وخاصة أن الإمارات اعتادت تنظيم البطولة العالمية والقارية ولدينا الكثير من الكوادر الوطنية المحترفة، ونجاح التنظيم ليس المكسب الوحيد، وهناك مكاسب فنية على مستوى مشاركة لاعبينا مع النخبة الآسيوية والاستفادة من إقامة هذا الحدث الكبير على أرض الدولة، واستضافة حدثين آسيويين في فترة وجيزة تؤكد ثقة الاتحاد القاري باتحاد الإمارات لألعاب القوى، كما أن هذه البطولات من شأنها أن تزيد الروابط سواء بالاتحاد القاري أو بين اللاعبين والمنتخبات المشاركة في البطولة».

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