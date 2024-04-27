«مهرجان دلما التاريخي» يرفع قيمة جوائز المسابقات المصاحبة للنسخة السابعة

المصدر: الظفرة - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي، رفع قيمة جوائز المسابقات المصاحبة للنسخة السابعة، لتصل إلى 33 مليوناً و274 ألف درهم، موزعة على 41 مسابقة خصص لها أكثر من 1000 جائزة.

وتقام النسخة السابعة من مهرجان سباق دلما التاريخي برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتستمر لغاية 5 مايو المقبل في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

ويشهد المهرجان، «سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً»، وهو السباق الرئيسي الذي ينتظره عشاق السباقات البحرية التراثية في كل عام، إلى جانب 40 سباقاً ومسابقة مصاحبة منها سباق دلما لقوارب التجديف التراثي، وسباق دلما للتجديف الواقف على اللوح، وبطولة دلما لصيد الشعري، وسباقات الدراجات الهوائية والجري والسباحة، وبطولات كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية وتنس الريشة والكيرم والدومينو، ومسابقات الطبخ والألعاب الشعبية والرسم والتصوير الفوتوغرافي والفيديو ومسابقات الأطفال والزوار التراثية وغيرها من الفعاليات والمسابقات المميزة.

وصممت مسابقات المهرجان لمختلف الفئات من الرجال والنساء والأطفال من الرياضيين والموهوبين والهواة والمحترفين وعشاق المسابقات والألعاب التراثية، حيث من المتوقع أن يزيد عدد المشاركين عن 4000 مشارك ومشاركة في مختلف السباقات.

ويحرص مهرجان سباق دلما التاريخي من خلال مسابقاته وفعالياته المتنوعة إلى إحياء التراث البحري المحلي، والحفاظ على الهُوية الوطنية، وصون التراث الإماراتي، وتعريف الجمهور من المواطنين والمقيمين والسيّاح بأهمية التراث البحري وتراث الجزر الإماراتية، إضافة إلى دعم الأسر المنتجة وإنعاش السوق المحلي للجزيرة، وترسيخ مكانة المهرجان وجهة سياحية ورياضية جديدة.

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