أحمد بن حمدان يتوِّج الفائزين في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد 2024

المصدر: وام

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تَوَّج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد 2024، التي أقيمت تحت رعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

البطولة أُقيمت بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في إطار السعي للحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تُعبِّر عن تراث الإمارات البحري.

وأُقيم حفل التتويج في مجلس محمد خلف في منطقة الكرامة، أبوظبي، وحضره عدد من المشاركين في البطولة وأعضاء اللجنة المنظِّمة، وممثّلي الوسائل الإعلامية، ومُنِح خلاله حمد الكمالي جائزةَ المركز الأول، البالغة 200,000 درهم، بعد أن تمكَّن من اصطياد سمكة كنعد بوزن 32.69 كيلوجرام، وعمر البريكي جائزة المركز الثاني، البالغة 150,000 درهم، ومحمد المرزوقي جائزة المركز الثالث، البالغة 100,00 درهم.

وكُرِّم المشاركون في البطولة من خارج دولة الإمارات، من المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، وكذلك فريق الناموس الإماراتي النسائي المشارك في البطولة، والجهات الداعمة والراعية والشركاء الذي كان لهم الدور الكبير في النجاحات التي تحقَّقت في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وهم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهيئة أبوظبي للتراث، وقناة ياس، ودلما مارين، وأبوظبي البحرية، وقيادة الحرس الوطني، وهيئة أبوظبي للدفاع، المدني، وهيئة البيئة في أبوظبي، ومجلس محمد خلف.

شارك في الحدث، الأكبر على مستوى المنطقة، أكثر من 1,500 صيّاد، على أكثر من 360 قارب صيد، وسلَّم 138 قارباً 166 سمكة كنعد للوزن، وتنافس الجميع على جوائز يفوق مجموعها مليون درهم.

وأصبحت بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد من أهمِّ الأحداث الرياضية البحرية التي تحافظ على الموروث الشعبي لأبناء الإمارات في صيد الكنعد، وتشجِّع المجتمع على ممارسة رياضة الصيد، وتعزِّز مفهوم إحياء التراث البحري المحلي، وتوفِّر الفرص أمام الهواة لممارسة صيد الأسماك، وتنشيط تلك الهواية، وإحياء روح التنافس بينهم في رياضة الصيد البحري.

وتوجَّه سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر الجزيل إلى سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على رعايته الكريمة لهذا العرس والمهرجان البحري الذي يدعم تبنّي الرياضة أسلوباً للحياة اليومية، ويهدف إلى إحياء رياضات الصيد البحري.

وقال “ نشكر كلَّ مَن أسهم في النجاحات المبهرة التي حقَّقتها البطولة منذ الإعلان عنها، كما نشكر الذين أسهموا في دعم البطولة من الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، ونودُّ أن نشيد هنا بالدور الكبير الذي أدَّته اللجان المنظِّمة في نجاح البطولة، ونَعِدُ الجميع بمزيدٍ من بطولات رياضة الصيد البحري”.

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