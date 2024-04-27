صراع على سيف رئيس الدولة لهجن الشيوخ في «ختامي الوثبة» اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسدل الستار، اليوم، على المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024» على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إذ تقام منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ عبر ثمانية أشواط، وتتركز الأنظار على الشوطين الرئيسين للحول والزمول المفتوح من أجل حصد سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 3 ملايين درهم.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، ختام منافسات هجن أبناء القبائل، والتي أقيمت، أمس، اليوم الـ 16 على التوالي، وتوج معاليه ملاك الهجن الفائزة بالرموز في ختام المنافسات.

وشهد اليوم قبل الأخير من المهرجان، إقامة ثمانية أشواط تنافست فيها المطايا في رموز سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة ثمانية كيلومترات في الميدان الغربي في الوثبة بالعاصمة أبوظبي.

وتألق شعار محمد سلطان مرخان الكتبي في أقوى أشواط هجن أبناء القبائل في المهرجان، ونجح في انتزاع السيف الذهبي وأغلى رموز المهرجان، عن طريق «منحاف» التي حسمت اللقب في الشوط المفتوح للحول، بعد صراع قوي وشرس مع غير مطية، لتضيف رمزاً جديداً إلى سجل إنجازاتها.

ونجحت «منحاف» في خطف السيف في الكيلومتر الأخير، بعدما كانت الصدارة من نصيب «غناضة» صاحبة رمز جائزة زايد الكبرى للهجن 2023، ولكن «منحاف» جاءت من بعيد وتجاوزت منافستها، بعد تراجع «غناضة» إلى الخلف، وعبرت «منحاف» خط النهاية مسجلة زمناً قدره 12:04:00 دقيقة، لتحصد الرمز الأقوى، إضافة إلى 5 ملايين درهم، وتفوقت بفارق نحو ثانيتين عن «العبية» لصالح نصرة العامري والتي جاءت في المركز الثاني بتوقيت 12:06:09 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث «زريق» بشعار فرج علي حمودة الظاهري.

وفي الشوط الرئيس للزمول المفتوح، نجح شعار المخضرم حمد راشد غدير الكتبي في انتزاع البندقية في ثاني أقوى الأشواط، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليونا درهم، بوساطة «القسام» الذي تمكن من خطف المركز الأول في زمن قدره 12:29:04 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ«معالج» لحمد نهيان سالم العامري، واحتل المركز الثالث «ملفت» لمنصور سعد الأحبابي.

واستطاعت «ساسكو» المملوكة لناصر عبدالله أحمد المسند، إهداء الهجن القطرية رمزاً غالياً، وحصدت خنجر الحول المحليات و2.5 مليون درهم، وحسمت المعركة مع منافستها الرئيسة «قيصومة» للمالك نفسه بعد صراع ثنائي وبتوقيت زمني قدره 12:10:03 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث «الظن» لمانع علي حماد الشامسي.

وانتزع «غازي» لحمد سيف محمد نعيف العامري ناموس وشداد الزمول المحليات، إضافة إلى مليون ونصف مليون درهم بعدما أنهى مسافة الشوط في 12:37:05 دقيقة.

وشهدت المنافسات إقامة أربعة أشواط للحول والزمول الإنتاج المحليات والمهجنات، إذ حلقت «عنيدة» لأحمد سلطان الحلامي بالسيف الفضي في شوط الحول المحليات الإنتاج، إلى جانب مليونين ونصف مليون درهم، مسجلة توقيتاً قدره 12:17:07 دقيقة، وأهدى «كفو» شعار محمد سلطان مرخان الكتبي رمزاً ثانياً وتوج ببندقية الزمول المحليات الإنتاج، ومليوناً ونصف مليون درهم، وبتوقيت 12:34:00 دقيقة.

وفازت «الرباعة» بشعار عيد ساري بلوش المزروعي بخنجر الحول المهجنات الإنتاج، و2.5 مليون درهم وبتوقيت 12:11:03 دقيقة.

واختتمت أشواط هجن أبناء القبائل بتتويج «مقدام» لسعيد سهيل اليبهوني الظاهري بشداد الزمول المهجنات، إضافة إلى مليون ونصف مليون درهم، بعدما نجح في عبور خط النهاية بزمن 12:46:05 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز