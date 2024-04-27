انطلاق فعاليات النسخة السابعة لمهرجان دلما التاريخي

المصدر: الظفرة - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، انطلقت أمس فعاليات النسخة السابعة من مهرجان سباق دلما التاريخي، والذي تتواصل أنشطته حتى 5 مايو المقبل، ويقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وشهد اليوم الأول للمهرجان، انطلاق بطولة دلما لصيد الشعري. وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، رفع قيمة جوائزها إلى 300 ألف درهم، لتكون أغلى بطولة في هذه الفئة، وسيتم توزيع الجوائز للحاصلين على المراكز من الأول وحتى الـ 50.

وتأتي مضاعفة الجوائز تحفيزاً للمشاركين، ولدعم هذه الرياضة العريقة التي لها بعدها التراثي، والتي تشهد دائماً مشاركة كبيرة.

وتم تحديد اللوائح والقوانين الخاصة بالبطولة، ولوائح وقوانين عملية تسليم الصيد للميزان، إضافة إلى التقيد بشروط السلامة حسب اللوائح المتبعة في الدولة.

سباق تجديف

وينطلق اليوم سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، والذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ضمن فعاليات مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية. ويقام السباق في 5 أشواط تتنافس في أربعة منها اليوم، القوارب العشرة الأولى الفائزة في كل شوط من أشواط سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان التراث البحري على كورنيش أبوظبي في فبراير الماضي.

وتتأهل القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط إلى شوط «حصباة دلما» الذي تجري منافساته غداً.

ويبلغ مجموع جوائز السباق أكثر من مليوني درهم، ويحصل الفائز الأول في كل شوط من الأشواط الأربعة على 80 ألف درهم، والثاني على 70 ألفاً، والثالث على 60 ألفاً، ويحصل الفائزون من الرابع وحتى العاشر على جوائز تتراوح بين 50 و26 ألفاً.

ويحصل الفائز الأول في الشوط الخامس شوط «حصباة دلما» على جائزة مالية 100 ألف درهم، والثاني 80 ألفاً، والثالث 70 ألفاً، والفائزون من الرابع وحتى الثاني عشر على جوائز تبدأ من 60 ألفاً وحتى 10 آلاف.

وكان الاجتماع التنويري للسباق عقد أول من أمس، وتم إجراء القرعة على خط البداية، وتوزيع القوارب على أشواط السباق، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة، والنواخذة، والبحارة المشاركين، وذلك توخياً لتحقيق التوازن والعدالة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على الشروط والتعليمات الفنية للقوارب.

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