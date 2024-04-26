مدينة إكسبو دبي تستضيف سباق وينغز فور لايف العالمي 5 مايو المقبل

المصدر: البيان

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تستضيف دبي النسخة الحادية عشرة من سباق الجري العالمي "وينغز فور لايف" أو "أجنحة من أجل الحياة" الأكبر من نوعه على الإطلاق الذي يقام في مدينة إكسبو دبي بدعم من مجلس دبي الرياضي يوم 5 مايو 2024.

ويعتبر هذا السباق الخيري الفريد من نوعه حدثاً استثنائياً كونه ينطلق في نفس التوقيت في مختلف مدن العالم معاً، لتكون دولة الإمارات ضمن أبرز دول العالم المستضيفة لهذا الحدث الضخم، وحظيت نسخة العام الماضي مشاركة قياسية على الصعيد العالمي، حيث شارك 206728 متسابق من 192 جنسية انطلقوا في السباق " في 158 بلداً تحت شعار "الجري من أجل الذين لا يستطيعون ذلك"، وتسعى اللجنة المنظمة إلى أن تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا هذا العام بعد أن يتجاوز عدد المشاركين رقم العام الماضي.

ويستعد العدّاؤون وأصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة في جميع أنحاء العالم بشغف للمشاركة هذا الحدث الرائع، الذي يقام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، ومدينة إكسبو دبي، وأديداس، ومستشفيات الإمارات، وتطبيق فيتز، ويممكن للجميع المشاركة سواء بالركض، أو السير، أو الهرولة، أو ببساطة المشي، وينطلق المشاركين من جميع الدول معًا في سباق "وينغز فور لايف" العالمي في الساعة 3:00 بعد الظهر بتوقيت الإمارات.

وكما جرت العادة، ستشكّل سيارة المطاردة الافتراضية العلامة الفارقة في هذا الحدث، لتعطيَ المشاركين ثلاثين دقيقة للانطلاق أمامها في سباق "وينغز فور لايف العالمي"، وتمنحهم فرصة اختبار التشويق الناتج عن إكمال السباق بشكل مختلف. وعوضًا عن الجري نحو خط نهاية تقليدي، سيلحق خط النهاية ذاته المشاركين! وبمجرد أن تتخطّاك سيارة المطاردة الافتراضية الموجودة على تطبيق "وينغز فور لايف"، يكون سباقك قد انتهى، وتكون تلك اللحظة التي يمكن فيها الاحتفال بمساهمة كل عداء في هذه الظاهرة العالمية.

وأعربت آمنة أبو الهول، المخرجة الإبداعية التنفيذية للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، عن سعادتها باستضافة السباق العالمي، وقالت: "تعاون مدينة إكسبو دبي مع سباق وينغز فور لايف العالمي هو بمثابة شهادة على قوة المجتمع والالتزام المشترك بقضية تعني حياة الناس في جميع أنحاء العالم – إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي."

وبدا المشاركون في دبي متحمّسين أكثر من أي وقت مضى، وقال يحيى الغساني، لاعب المنتخب الوطني الإماراتي لكرة القدم وفريق شباب الأهلي، وسفير ريد بُل: "المشاركة في سباق وينغز فور لايف العالمي تعكس تعبيرًا قويًا عن الوحدة والثبات في وجه الشدائد، أشعر بالقدرة على التغيير بمجرد إدراكي أنني أساهم في أبحاث النخاع الشوكي."



وأكد مجلس دبي الرياضي في بيان له عن التزامه بدعم سباق وينغز فور لايف العالمي 2024، الذي يعكس جهوده في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني والمساهمة في القضايا الإنسانية النبيلة التي توحد كافة أفراد المجتمع، وثمن مجلس دبي الرياضي جهود القائمين على تنظيم هذا الحدث المهم الذي يجمع بين الرياضة والعمل الخيري، كما أكد أن الحدث سيحقق نجاحًا كبيرًا وسيكتسب قيمة أكبر بإقامته في مدينة إكسبو دبي الرائعة التي استضافت أكبر حدث اقتصادي وثقافي وإنساني ورياضي على مستوى العالم وهو إكسبو 2020 دبي، وقمة المناخ كوب 28، والعديد من الفعاليات الاقتصادية والرياضية والمجتمعية، وسيكون هذا السباق من الفعاليات البارزة التي تستضيفها مدينة إكسبو دبي.

وحث مجلس دبي الرياضي كافة فئات المجتمع على المشاركة في السباق والاستمتاع بالأجواء الرائعة، وخوض منافسات لا تنسى في أروع مكان، وسيتنافسون في مسارات شهدت من قبل أحداثًا رياضية دولية ومر عليها أبطال عالميون سواء في الدراجات الهوائية من خلال طواف الإمارات العالمي أو في ماراثون دبي، وغيرها من الفعاليات الرياضية الدولية التي أقيمت في هذا الصرح الحضاري الذي ارتبط بأروع قصص النجاح والتميز والاستدامة.

وكان لسباق "وينغز فور لايف" العالمي وقع كبير إذ جمع أكثر 43,8 مليون يورو منذ إطلاقه في العام 2014، وركض 1,293,716 شخصًا مسافة إجمالية بلغت 11,839,989 كيلومترًا في أكثر من 195 بلدًا على امتداد سبع قارات، ما جعل من الحدث حركة عالمية. كذلك تم تمويل 276 مشروعًا مختلفًا تم اختيارها بعناية تامة.

"وينغز فور لايف" العالمي ليس مجرد سباق، إنه مبادرة عالمية لديها مهمّة فريدة: إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي. وكل خطوة أو دوران لعجلة كرسي متحرك في هذا اليوم ستسهم في دعم أبحاث النخاع الشوكي، مع تخصيص نسبة 100٪ من رسوم الاشتراك مباشرة لمؤسسة "وينغز فور لايف" للأبحاث الخاصة بإصابات النخاع الشوكي.

للانضمام إلى هذه الحركة العالمية والمشاركة في جولة دبي في مدينة إكسبو، يرجل التسجيل عبر هذا الرابط:https://www.wingsforlifeworldrun.com/en/locations/dubai-expo-city-dubai

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