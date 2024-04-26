الحبتور و«الذئاب» في نهائي بطولة أبريل للبولو غداً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يلتقي عند الخامسة والنصف من مساء غد السبت فريق الحبتور ومنافسه ذئاب دبي مهرة في المباراة النهائية لبطولة شهر أبريل للبولو والتي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية،ويسبق النهائي مباراة كاس الترضية بين فريقي «مور رالف ستارز» و «بي بي اس هيسكث».

وكان فريق الحبتور حقق الفوز على «مو رالف ستار» بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة اتسمت بالقوة والندية، وتألقت الشيخة علياء آل مكتوم واحرزت«هاتريك» بمساعدة من دياز البريدي ومحمد الحبتور الذي سجل اجمل الاهداف.

وفي المقابل نغلب فريق ذئاب دبي مهرة على «بي بي اس هيسكث» بنتيجة «نصف درزن» مقابل هدفين بفضل تألق حبتور الحبتور وطارق الحبتور.

ويضم فريق الحبتوركل من الشيخة علياء آل مكتوم،ومحمد الحبتور وخلف الحبتورودياز البريدي فيما يضم فريق ذئاب دبي مهرة كل من حبتور الحبتور وطارق الحبتور وفيكتوريا ليوبيل برونو باز.

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