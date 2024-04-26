أحمد بن حمدان يتفقد فعاليات ومسابقات مهرجان سباق دلما التاريخي

المصدر: الظفرة - البيان

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زار الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، فعاليات ومسابقات مهرجان سباق دلما التاريخي بدورته السابعة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويستمر في جزيرة دلما حتى 5 مايو المقبل.

وتفقد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان موقع المهرجان على شاطئ دلما، يرافقه معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعدد من المسؤولين في الهيئة والنادي وأعيان من جزيرة دلما والنواخذة والبحارة المشاركين في السباقات البحرية التراثية.

واطلع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان على أجنحة الجهات المشاركة والراعية والداعمة، ومحلات الأسر المنتجة في السوق الشعبي الذي يقام على مساحة 25 ألف متر مربع، كما اطلع على المسابقات البحرية التراثية والحديثة والمسابقات الرياضية والشعبية التي يحتضنها المهرجان، وزار موقع مسابقة الطبخ الشعبي وبيت النوخذة وقرية الطفل والفعاليات والمسابقات التراثية المتنوعة التي تقام في قلب السوق، وشاهد جانباً من عروض فرق أبوظبي للفنون الشعبية التابعة للهيئة، والمسابقات المتنوعة التي تقدم على المسرح للأطفال وزوار المهرجان.

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