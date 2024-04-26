إشادة خليجية بدور"الإمارات 2024" في دعم مستقبل الرياضة الأولمبية

المصدر: وام

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أشاد ممثلو اللجنتين الأولمبيتين السعودية والقطرية، بحسن تنظيم الإمارات لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب "الإمارات 2024".

وتستضيف الإمارات النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب خلال الفترة من 16 أبريل الحالي حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار "خليجنا واحد.. شبابنا واعد"، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية في 24 رياضة فردية وجماعية.

وأكد سعادة عبدالعزيز باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.. أن حسن تنظيم الإمارات سينعكس بشكل إيجابي على مستوى المنافسات.

وقال" نشكر الإمارات على حسن الاستضافة والتجمع الخليجي الذي سينعكس إيجاباً على مستوى كل الألعاب والرياضات المشاركة لمساهمته في صناعة الأبطال مستقبلاً".

وأوضح أن مختلف الاتحادات الرياضية في السعودية حرصت على ترشيح أفضل العناصر لديهم للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، عبر المنافسات التي سبقت الدورة.

وأعرب عن سعادته بالأداء المميز لشباب المنتخبات السعودية إلى جانب المنتخبات الخليجية الأخرى المشاركة في الحدث الذي تميز بوجود الروح الرياضية والتنافس الشريف بين مختلف اللاعبين.

فيما أشاد سعادة جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية بحفل افتتاح الدورة والذي جاء مميزاً وجسد التلاحم بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وتطور الحركة الأولمبية والرياضية فيها.

وقال" المشاركة القطرية في الدورة والمتمثلة في 22 رياضة جماعية وفردية جاءت في إطار حرص اللجنة الأولمبية القطرية على التواجد مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المحفل الرياضي الشبابي والمساهمة في إنجاحه وإخراجه بأفضل صورة ممكنة".

وأوضح أن الهدف الأساسي من المشاركة في هذه الدورة ليس الحصول على الميداليات بقدر إعداد الرياضيين الشباب للبطولات المستقبلية وعلى رأسها دورة الألعاب الآسيوية "الدوحة 2030" وذلك تماشيا مع استراتيجية إعداد المنتخبات التي أطلقتها اللجنة الأولمبية القطرية لدعم وتطوير الاتحادات والرياضيين والارتقاء بمستوى الأداء في "آسياد الدوحة" 2030.

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