مبادرة نوعية لإعداد الموهوبين في رياضة الدراجات

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أكد المهندس منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، أن الاتحاد سيطلق قريباً في مؤتمر صحافي، مبادرة نوعية تخص إعداد وتأهيل الدراجين المتميزين والموهوبين، من العناصر الشابة، ليتم تأسيسهم وتدريبهم للمنافسة على المستوى العالمي.

وأوضح أن المبادرة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والمنطقة، وستكون عبارة عن مسار خاص بهؤلاء الدراجين، بهدف إعدادهم لما بعد أولمبياد لوس أنجليس 2028، حيث ستركز على الأعمار الصغيرة والشابة، وسيكون لها الدور في إعدادهم للمشاركة مع الفريق القاري.

وأضاف: إن الفترة المقبلة ستشهد ختام الموسم الحالي للدراجات، من خلال إقامة 3 بطولات محلية، وحفل ختام الموسم، بتكريم الشركاء.

وأشار إلى أن لاعبة الدراجات صفية الصايغ ستشارك مع المنتخب الوطني في معسكر أوروبي، قبل مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية بكازاخستان.

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