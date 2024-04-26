الأرقام القياسية تتهاوى في «آسيوية الشباب لألعاب القوى» في دبي

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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تهاوى عدد من الأرقام القياسية في النسخة 21 من بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة، والمقامة حالياً في دبي، بمشاركة 33 دولة، وحطم العداءون الصينيون، رقمين قياسيين طويلين في سباق 100 متر عدو في النسخة 21 من بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة، والمقامة حالياً في دبي، بمشاركة 33 دولة، وذلك بعدما خاض كيلي زينغ (17 عاماً)، سباقاً رائعاً في نصف النهائي، وحقق 10.15 ثوانٍ، ليحطم الرقم القياسي لمواطنه لي تاو وقدره 10.26 ثوانٍ، والمسجل في النسخة الافتتاحية للبطولة الآسيوية للناشئين قبل 38 عاماً.

وتجاوز كيلي اثنين من العدائين من هونغ كونغ، وهما تشان يات لوك وكووك تشون تينغ، عند منتصف الطريق ليفوز بذهبية سباق بزمن قدره في 10.19 ثوانٍ، وحصل تشان على الفضية بزمن 10.41 ثوانٍ، وكووك على البرونزية بزمن 10.46 ثوانٍ، مع العلم أن كيلي كان قد حصل على الفضية في بطولة آسيا تحت 18 عاماً في طشقند العام الماضي.

وفي سباق 100 متر عدو للسيدات، تفوقت تشن يوجي (15 سنة)، والفائزة في دورة الألعاب للطلاب الصينيين العام الماضي في ناننينغ بزمن قدره 11.43 ثانية، وحطمت رقم السريلانكية دامايانثي دارشا وقدره 11.42 ثانية، عندما سجلت في دبي 11.32 ثانية، وفازت بالذهب، بينما فازت الفيتنامية تران ثي بالفضية بزمن 11.40 ثانية، واليابانية ميساكي موريموتو بالبرونزية بزمن 11.79 ثانية.

أفضل وقت

بينما سجل ميلر اليكسير ويماير أفضل وقت شخصي قدره 45.53 ثانية، ليفوز بسباق 400 متر عدو للناشئين، وحطم رقم السريلانكي أرونا دارشانا وقدره 45.79 ثانية، ونال الصيني لي يي تشينغ الفضية بزمن 46.61 ثانية، والهندي أمان تشودري البرونزية بزمن 47.53 ثانية، بينما فازت الأوزبكية هوكموفا جونبيبي بذهبية سباق 400 متر عدو للسيدات بزمن قدره 55.00 ثانية.

سباق 5000 متر

وفاز الياباني أوريتا سوتا بذهبية سباق 5000 متر جري بزمن 14:08.71 دقيقة، ونال الهندي فينود سينغ الفضية بزمن 14:09.44 دقيقة، والياباني وايدا كايتو البرونزية بزمن 14:09.63 دقيقة، وحطم الفائزون الثلاثة الرقم القياسي السابق للبطولة في هذا السباق وقدره 14:14.65 دقيقة، والذي سجله القطري شبتو مصطفى أحمد عام 2004.

ومهد اثنان من أبطال آسيا للناشئين المدافعين عن اللقب، والذين فشلوا في الارتقاء إلى مستوى توقعاتهم، الطريق أمام ظهور الأبطال الجدد في اليوم الثاني من المنافسات، وأول من وقع ضمن هذه الفئة كان لاعب الجلة الهندي سيدهارث تشودري، والحائز على الميدالية الذهبية في ييتشون، والذي قدم مستوى متراجعاً، وحصل على المركز الثالث، وأنقذ زميله أنوراغ سينغ كالر، بلده الهند بضم الميدالية الذهبية بمسافة 19.23 متراً، وصعد الكوري بارك سيهون، صاحب الميدالية البرونزية في فريق ييتشون، لينال الفضية هذه المرة بتحقيق مسافة 19.23 متراً.

وفي سباق الحواجز للسيدات، فشلت حاملة اللقب الأوزبكية ديلشودا أوسمونوفا في الاحتفاظ بلقبها، بعدما ركضت نجمة سباق المسافات الطويلة الهندية الناشئة إيكتا داي معها حتى آخر دورتين عندما انتزعت منها الصدارة، وبذلت أوسمونوفا جهداً يائساً للحفاظ على الذهب لكنها لم تنجح، لتحصل على الفضية بفارق 10 ثوانٍ عن إيكتا داي التي نالت الذهبية بزمن قدره 10:31.95 دقائق.

ومن المثير للاهتمام أن عدائي الهند حصلوا على ذهبية سباق الحواجز للناشئين، عن طريق رانفير كومار سينغ بزمن 9:22.67 دقائق، فيما نال الفضية العراقي مصطفى الخزعلي بزمن 9:28.84 دقائق، وفازت الهند أيضاً، بذهبية الوثب الطويل عن طريق بافانا ناجاراج، والذي حقق رقماً شخصياً جديداً قدره 6.32 أمتار، وحصل الياباني نونو تسونشي على الفضية بتحقيقه 6.21 أمتار.

وفاز الأوزبكي نودير نوربويف، الحائز على فضية العشاري في بطولة يتشيون، بالميدالية الذهبية للعشاري في دبي بحصوله على 7122 نقطة، ونال الكازاخستاني إيفان سينينغ، الفائز بلقب آسيا للشباب في طشقند العام الماضي، على الميدالية البرونزية خلف الكوري الجنوبي نام هيونبين الذي نال الفضية.

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