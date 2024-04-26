غدا .. منتخب هوكي الجليد يواجه نظيره الأسترالي في كأس العالم بصربيا

المصدر: وام

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يلتقي منتخب الإمارات لهوكي الجليد مع نظيره الأسترالي، غداً، في الجولة الخامسة من منافسات كأس العالم المستوى الثاني "A" في صربيا، المقامة من 21 إلى 27 أبريل الحالي.

ويشارك المنتخب المتوج بلقبي كأس العالم في عامي 2022 و2023، بكل من لوكسمبورج "المستوى الثالث "A"، وتركيا المستوى الثاني "B"، في هذه البطولة بالمستوى الثاني "A" كأول منتخب عربي يبلغ هذا التصنيف المتقدم عالمياً.

ويتطلع منتخبنا الوطني صاحب المركز الثالث لتحقيق الفوز لضمان المنافسة على الميدالية البرونزية، بعدما حصد 6 نقاط في 4 جولات، بينما جمع المنتخب الأسترالي الرابع في الترتيب 4 نقاط في 4 مباريات.

ويتنافس المنتخبان الكرواتي والصربي، على ذهبية بطولة العالم برصيد 12 نقطة لكل منهما بعد 4 انتصارات في الجولات الماضية.

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