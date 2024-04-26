"الألعاب الخليجية للشباب".. "جولف" الإمارات في المجموعة الأولى مع الكويت وقطر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمدت اللجنة المنظمة لمنافسات الجولف في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب "الإمارات 2024"، المقامة حالياً في الإمارات نظام المنافسات، وتم إجراء قرعة منافسات البطولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقد أمس الخميس في نادي أبوظبي للجولف، بحضور ناصر بالشالات ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية، وخالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجولف، وأكرم سكيك الرئيس التنفيذي للمسابقة والمدير العام لاتحاد الإمارات للجولف، وحكام البطولة، وممثلي وفود المنتخبات الخمس المشاركة، وهي الإمارات، والسعودية، والكويت، وسلطنة عمان وقطر.

وتم توزيع اللاعبين المشاركين على المجموعات حيث أوقعت القرعة منتخبات الامارات وقطر والكويت في المجموعة الأولى، في حين ضمت الثانية سلطنة عمان والسعودية.

وتم اعتماد نظام المنافسات التي ستقام بنظام 18 حفرة لمدة 3 أيام إلى يوم الأحد المقبل، ويشارك كل منتخب بأربع لاعبين كحد أقصى، على أن يتم احتساب نتائج أفضل ثلاثة منهم في إجمالي النتائج لتحديد ترتيب المنتخبات على الصعيد الفرقي، إلى جانب الترتيب النهائي لمنافسات الفردي.

كما تمت مراجعة كافة القوانين التي سيجري تطبيقها في المنافسات، وهي المعتمدة دولياً، حيث ستقام المسابقة وفق أعلى المعايير على ملعب نادي أبوظبي للجولف الذي سبق له احتضان العديد من البطولات الدولية الكبرى، ويعتبر من المرافق الرائدة عالمياً في رياضة الجولف.

وقال خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجولف " يشكل هذا الحدث محطة مهمة للغاية في تطوير الألعاب الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي عبر دعم المواهب الصاعدة وتحفيزها للاستمرار وكسب الخبرة، وتحديداً في رياضة الجولف التي تحظى بانتشار ونمو كبير، خصوصاً دولة الإمارات".

وأضاف " ستكون المنافسات مخصصة لفئة تحت 18 عاماً، بحيث يتنافس اللاعبون على الصعيدين الفردي والجماعي، ونتطلع أن يسعى منتخبنا الوطني إلى تحقيق المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز