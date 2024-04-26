أبوظبي .. استعدادات مكثفة لاستضافة النسخة الـ 8 من بطولة آسيا للجوجيتسو

المصدر: وام

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تواصل أبوظبي استعداداتها المكثفة لاستضافة النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو للكبار والشباب والناشئين، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 3 - 8 مايو المقبل في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتتميز أبوظبي بتاريخها الحافل باستضافة أقوى وأنجح بطولات الجوجيتسو العالمية المستوى، والتي تشهد مشاركة أفضل الرياضيين وتستقطب جمهور وعشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم.

وتقام البطولة بتنظيم من الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، واستضافة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأكد عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن اسم أبوظبي أصبح مرادفاً للتميز والتألق في تنظيم البطولات الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية، لذا حرص الاتحاد على توفير كل ما يلزم لتقديم بطولة تليق بمكانة أبوظبي، بصفتها عاصمة الجوجيتسو العالمية.

وأفاد بأن الاستعدادات تجري على قدم وساق بالتنسيق مع الجهات الشريكة، بما في ذلك شرطة أبوظبي، ومطارات الشارقة ودبي وأبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وغيرهم، بدءاً من مرحلة استقبال الضيوف في المطارات وإبراز حفاوة الضيافة الإماراتية الأصيلة، حيث تم التنسيق مع المطارات ليكونوا على أهبة الاستعداد لاستقبال الوفود.

وأشار الزعابي إلى أن البطولة ستشهد مشاركة نحو 300 متطوع، يقومون باستقبال الضيوف في المطارات وإرشادهم إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم، حيث يتوفر مكتب استعلامات على مدار الساعة لتزويد الضيوف بمعلومات عن البطولة، كما تساهم الفرق التطوعية في تنسيق دخول وخروج الجمهور وتنظيم الحضور في المدرجات، وتسيير مجموعة من الحافلات بشكل دوري لتربط بين فنادق إقامة الوفود المشاركة وموقع استضافة البطولة.

وحرصت اللجنة المنظمة على توفير أماكن مخصصة للتدريب للمنتخبات المشاركة قبيل انطلاق المنافسات، وتوفير خدمات صحية شاملة من عيادة متكاملة وسيارات إسعاف، بالإضافة إلى تأمين سيارات الأجرة في مكان الفعالية، فضلاً عن التنسيق مع لجنة الفعاليات في شرطة أبوظبي لضمان معايير الأمن والسلامة.

ويتعاون اتحاد الإمارات للجوجيتسو مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة، بما في ذلك منطقة ترفيهية، إلى جانب عدد من الفعاليات التراثية.

وقال الزعابي: " نستلهم الرغبة في التميز من توجيهات القيادة الرشيدة ونستمد العزيمة من دعمها الكبير ونسعى إلى استضافة بطولة تبهر العالم وتمنح اللاعبين والجمهور تجربة غير مسبوقة، بما يعكس قدرة أبوظبي الهائلة على استضافة الفعاليات الرياضية وإمكاناتها الفائقة على صعيد التنظيم وبنيتها التحتية المميزة التي تؤهلها لتصدر المشهد العالمي".

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو للخروج بمستوى استثنائي يتخطى النسخ السابقة من جميع النواحي، ما يؤكد السعي المشترك لتطوير هذه الرياضة وبلوغ آفاق غير مسبوقة ومنح اللاعبين والجمهور تجربة لا مثيل لها.

وأضاف الزعابي أن استضافة أبوظبي لهذه البطولة المهمة للمرة الثانية خلال 3 سنوات يعكس الحرص على دعم هذه الرياضة والارتقاء بها وتعزيز انتشارها القاري.

من جهته، قال ألكسندر ناسيمنتو، رئيس الحكام، مدير المنافسات لبطولة آسيا للجوجيتسو، إن البطولة تشكل الحدث الرياضي الأضخم على مستوى قارة آسيا منذ إطلاق بطولات الجوجيتسو الآسيوية قبل 8 سنوات.

وأضاف أن البطولة تشهد مشاركة قياسية من 1500 رياضي من أكثر من 30 دولة يتنافسون على مدار 6 أيام، ما دفعنا لإجراء المنافسات على خمسة أبسطة لاستيعاب هذا العدد الكبير من المشاركين، مشيرا إلى البطولة يتواجد بها 30 حكماً إلى جانب 30 من موظفي الدعم الذي يتولون إدارة النزالات وإصدار النتائج.

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