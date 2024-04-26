13 رياضة تمنح الإمارات صدارة "الألعاب الخليجية للشباب" بـ191 ميدالية

المصدر: وام

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ساهمت 13 رياضة في منح الإمارات صدارة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب “الإمارات 2024” التي تستضيفها الدولة حالياً حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار "خليجنا واحد.. شبابنا واعد" عبر تحقيق 191 ميدالية ملونة، بحسب النتائج المعلنة في البطولة حتى نهاية منافسات أمس الخميس، وتوزعت ميداليات الإمارات بين 65 ذهبية، و68 فضية، و58 برونزية.

وصعدت منتخبات الإمارات الوطنية إلى منصات التتويج في أكثر من 50% من مجموع الألعاب، بالدورة التي تضم 24 رياضة، مع استمرار الطموح في حصد المزيد من الميداليات في منافسات 10 رياضات منها ما هو القائم حالياً ومنها ما لم يبدأ بعد.

وتضم قائمة الرياضات التي صعد فيها لاعبونا ولاعباتنا إلى منصات التتويج كلا من ألعاب القوى، والجوجيتسو، والتايكواندو، والدراجات الهوائية، والملاكمة، والشطرنج، والريشة الطائرة، والفروسية (قفز الحواجز)، والشراع الحديث، وكرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والألعاب البارالمبية التي حصدت بمفردها 30 ميدالية ملونة.

وجاءت السعودية في المركز الثاني بإجمالي 69 ميدالية موزعين بين (32 ذهبية، و24 فضية، و13 برونزية)، وحافظت الكويت على المركز الثالث بـ 63 ميدالية بواقع (15 ذهبية، و25 فضية، و23 برونزية).

وجاءت سلطنة عمان في المركز الرابع بـ 41 ميدالية بواقع (15 ذهبية، و10 فضيات، و16 برونزية)، ومملكة البحرين في المركز الخامس بـ39 ميدالية (11 ذهبية، و11 فضية، و17 برونزية)، ثم قطر في المركز السادس بـ25 ميدالية ( 10 ذهبيات، و6 فضيات، و9 برونزيات).

ونجح منتخبنا للفروسية، أمس، في إضافة 3 ميداليات جديدة في ختام مشاركته بمسابقة قفز الحواجز، بعدما سيطر على المراكز الثلاثة الأولى في منافسات الفردي، بواسطة الفارس عيسى عمران العويس الذي توج بالذهبية على صهوة "كونكيتا"، وتوج بالفضية الفارس مبخوت الكربي على صهوة "ديلفاين فون روتشراث"، وحصل الفارس محمد سعيد الخاطري على الميدالية البرونزية على صهوة "كليوستان دي".

وأضاف منتخب الإمارات للدراجات الهوائية أمس الخميس أيضاً، ميداليتين فضيتين جديدتين في سباقات “الفردي” و"الفرق العام"، التي سيطر عليها المنتخب السعودي بفوزه بـ 7 ميداليات بواقع (4 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية واحدة).

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