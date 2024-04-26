برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات النسخة السابعة من مهرجان سباق دلما التاريخي، والذي تتواصل أنشطته حتى 5 مايو المقبل، ويقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وشهد اليوم الأول للمهرجان، انطلاق بطولة دلما لصيد الشعري التي تختتم الأحد المقبل، حيث أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة رفع جوائز هذه البطولة إلى 300 ألف درهم، لتكون أغلى بطولة في هذه الفئة، وسيتم توزيع الجوائز للحاصلين على المراكز من الأول وحتى الخمسين.

وتأتي مضاعفة جوائز بطولة دلما لصيد الشعري تحفيزاً للمشاركين، ولدعم هذه الرياضة العريقة التي لها بعدها التراثي، وتشهد دائماً مشاركة كبيرة من محبيها والمهتمين بها.

وتم تحديد اللوائح والقوانين الخاصة بالبطولة، وطريقة التصوير والتفاصيل الخاصة بها في كل المراحل، وصولاً إلى تسليم الفيديو عند تقديم السمكة عبر التواصل برقم الواتساب المخصص، وكذلك تم تحديد طريقة الصيد عبر السنارة أو بالخيط التقليدي فقط.

كما تضمنت اللوائح والقوانين عملية تسليم الصيد للميزان، والتي يجب أن تتم وفق إجراءات محددة تم تعريف المشاركين بها، إضافة إلى قوانين عامة أبرزها التقيد بشروط السلامة حسب اللوائح المتبعة في الدولة، حيث يسمح بالصيد من شروق الشمس حتى غروبها، ويمنع ليلاً في جميع أيام البطولة عدا اليوم الأخير حيث تنتهي فترة الصيد عند الساعة الثالثة من بعد الظهر.

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