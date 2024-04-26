نورة الجسمي في «عمومية» الاتحادين الآسيوي والدولي للريشة الطائرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تشارك نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة المقررتين 25 و27 أبريل الجاري في مدينة تشنغدو الصينية.

وستتناول الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي العديد من النقاط التي تهدف لتطوير اللعبة في القارة والمصادقة على محضر الاجتماع السابق الذي عقد في دبي في 29 أبريل من العام الماضي، واعتماد التقرير السنوي لعام 2023.

فيما ستركز الجمعية العمومية للاتحاد الدولي على بعض التعديلات القانونية التي تشمل شروط الترشح للانتخابات والنظام الأساسي للعبة والحوكمة وعرض الخطة الاستراتيجية 2024 – 2028 التي تركز على تنمية عائدات الاتحاد ومنح الأولوية للاستثمار في رياضة الريشة الطائرة، حيث يعد النجاح التجاري في السنوات الأربع المقبلة أمراً مهماً جداً لتطوير أهداف كرة الريشة الطائرة في العالم.

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