«مجمعة» كأس سوبر الطائرة تنطلق في العين الليلة

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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تنطلق مباريات الدورة المجمعة على كأس السوبر للكرة الطائرة رجال في صالة نادي العين الليلة، وتقام بنظام دوري من دور واحد، ويتوج بلقبها الفريق الأكثر تحقيقاً للفوز، وفي حالة التساوي بين فريقين أو أكثر، يتم اللجوء إلى فارق النقاط.

وتوزع مباريات الدورة بواقع مباراتين في الخامسة والسابعة مساءً على مدار 3 جولات، ويلتقي في الجولة الأولى اليوم، الجزيرة مع النصر، وشباب الأهلي مع عجمان، وفي الجولة الثانية غداً، النصر مع عجمان، والجزيرة مع شباب الأهلي، وفي الجولة الثالثة بعد غد، شباب الأهلي مع النصر، وعجمان مع الجزيرة.

وكانت الأندية الأربعة تأهلت إلى الدورة المجمعة، بعد تخطيها للدور التمهيدي، إذ فاز الجزيرة على حتا 3-1، والنصر على الوصل 3-2، وشباب الأهلي على العين، وعجمان على بني ياس بنتيجة واحدة 3-0.

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