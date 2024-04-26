محمد المر: منتخب القوى يسعى لاكتساب الخبرة من مشاركته في «آسيوية تحت 20 سنة»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تتواصل منافسات بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة غدا الجمعة، في مضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي، وينظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبإشراف الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى.

وأعرب اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن سعادته بقوة المنافسات التي تشهدها البطولة، وأكد أن هدف الاتحاد من مشاركة منتخبنا في البطولة بثمانية لاعبين ولاعبات، هو إكسابهم الخبرة والاحتكاك القوي في هذه الفئة العمرية المهمة، وضمن خطة الاتحاد لبناء مستقبل جيد لألعاب القوى الإماراتية.

وعن إمكانية استضافة المزيد من البطولات الآسيوية خلال المرحلة المقبلة، أشار إلى أن روزنامة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى محددة منذ فترة طويلة للسنوات المقبلة، وعندما ستتاح الفرصة لاستضافة أي بطولة قارية أخرى، سيتم التواصل مع الاتحاد القاري بهذا الشأن، أوضح أن الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، يضع ضمن خطته الطموحة، استضافة منافسات قوية قارية ودولية في «أم الألعاب».

نتائج

وأسفرت منافسات اليوم الثاني للبطولة، عن فوز قطر بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر رجال عبر حاتم الغازي مسجلاً زمناً قدره (3.50.76) دقيقة، فيما جاء الهندي بريان في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية مسجلاً زمناً قدره 3.50.85 دقيقة، وحصل العراقي مصطفى محسن حزام على الميدالية البرونزية بزمن قدره 3.51.76 دقيقة.

وتصدر الأوزبكي جوش نوذا مسابقة الوثب الثلاثي وحصل على الميدالية الذهبية مسجلا 13.32 م، وحصل السريلانكي هيراس نسمكا على الميدالية الفضية مسجلاً 13.01 م، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الكوري سيتج جونك مسجلاً 12.76 م.

وتصدرت الصين المراكز الأولى في سباق 1000 متر مشي للسيدات عن طريق لينج يانج التي حصدت الميدالية الذهبية مسجلة 47.22.63 دقيقة، وحصلت مواطنتها زوما بيما على الميدالية الفضية مسجلة 47.36.4 دقيقة، وذهبت البرونزية إلى الهندية أرتي .

وفاز الكوري سيهون بارك بالميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة للرجال مسجلا 19.23 م، وجاءت الهند في المركزين الثاني والثالث عبر أنوراش سنج الذي فاز بالميدالية الفضية مسجلا 19.23 م وتساوى مع صاحب المركز الأول إلا أنه فقد الذهبية بعدد المحاولات، وحصل مواطنه سيدارت شواردي على الميدالية البرونزية مسجلا 19.02 م.

وأحرزت الصينية بينج يانجي هان الميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص للسيدات مسجلة 56.35 م، وجاءت الهندية أمانات كمبوش في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية، مسجلة 50.45 م، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الصينية مانج جوان مسجلة 50.13 م.

الجدير بالذكر أن ألعاب القوى الآسيوية الحالية تقدم «سياسة الاستبدال»، حيث ينتظر أفضل الرياضيين غير المؤهلين بعد جولات التصفيات الخاصة بهم، لتتاح لهم الفرصة للمشاركة في حال انسحاب أي رياضي مؤهل قبل مشاركتهم في النهائيات.

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