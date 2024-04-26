«تنظيمية القفال» تعتمد برنامج النسخة 33

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خطط وبرنامج عمل النسخة 33 والمقررة خلال الفترة من 11 إلى 19 مايو المقبل، كما رفعت درجة الاستعداد لتنظيم وإنجاح هذا الحدث الرياضي الفريد من نوعه والأضخم في الخليج والمنطقة العربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العام التنسيقي الذي عقد أمس بفندق دبليو دبي الميناء السياحي، بين اللجنة المنظمة وشركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل من خالد خميس بن دسمال وخالد علي البلوشي ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي مشرف الحدث، إضافة إلى العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، والعقيد ركن مروان المرزوقي من قيادة الحرس الوطني ، السرب الرابع.

وحضر الاجتماع جميع شركاء النجاح والجهات الداعمة، حيث ضمت قائمة الحضور القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ودائرة الاقتصاد والسياحة (جدول فعاليات دبي) ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية) وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشركة نخيل وهيئة الشارقة للبيئة والمحميات الطبيعية ومجموعة في أي بي للخدمات الطبية وستار لينك للاتصالات الفضائية ومؤسسة القفال.

وثمن محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال جهود الجهات الداعمة للحدث ودورها الكبير في تطوير السباق واستمراره طوال أكثر من ثلاثة عقود متواصلة، مشيراً إلى أن التوقعات الجوية خلال فترة إقامة السباق مطمئنة حتى الآن وأن كل الترتيبات تسير بشكل جيد. وكشف الفلاحي عن إطلاق العديد من الفعاليات المصاحبة للنسخة 33، حيث سيتم إنشاء قرية القفال في منطقة جميرا والتي ستحتضن معرض اللؤلؤ ومسابقات للأطفال ومراسم التتويج بنهاية السباق.

وتناول الاجتماع التفاصيل الخاصة بالنسخة الثالثة والثلاثين، حيث استمع الحضور خلال الاجتماع لشرح مفصل من قبل اللجنة المنظمة تتضمن شرح وتوضيح البرنامج الزمني للسباق وعرض موعد بدء التسجيل بداية مايو المقبل ومواعيد التحرك نحو جزيرة صير بونعير مكان انطلاقة الحدث والتي ستتحدد على ضوء تقارير المركز الوطني للإرصاد.

وتطرق الاجتماع الجهود المشتركة وفرص التعاون لإنجاح الحدث وتم استعراض المتطلبات والخطط والبرامج، حيث خلص الاجتماع إلى خطة عمل موحدة بإشراف اللجنة العليا المنظمة يتم على ضوئها توحيد الجهود من خلال فريق عمل واحد، حيث ستعمل اللجنة أولاً على دراسة كافة التقارير الخاصة بحالة البحر في الفترة المحددة كموعد للسباق والعمل على تحقيق مبدأ الأمن والسلامة للمشاركين من الملاك والنواخذة والبحارة وكذلك اللجان العاملة.

ووقف الاجتماع على ترتيبات النقل التلفزيوني مع الشريك الإعلامي مؤسسة دبي للإعلام، إضافة إلى تحرك قافلة النادي واللجان وعدد القطع المشاركة في تأمين الحدث قبل وأثناء وبعد السباق من قبل الشركاء الدائمين، وكذلك موقع قرية سباق القفال والتي ستكون مقراً للفعاليات المصاحبة خلال أيام السباق وبعد نهاية السباق ستشهد مراسم التتويج والاحتفالات كما ستكون مقراً لاستوديو قنوات دبي الرياضية.

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