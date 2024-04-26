الإمارات تحلق بـ185 ميدالية في صدارة «خليجية الشباب»

المصدر: دبي - البيان

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واصلت رياضة الإمارات تفوقها بمنافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، التي تستضيفها الدولة حتى 2 مايو المقبل تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، بتحقيقها 17 ميدالية جديدة، ضمن منافسات اليوم التاسع، جاءت بواسطة منتخب الملاكمة الذي فاز بـ6 ميداليات ذهبية من إجمالي 9 أوزان، و4 فضيات، و7 برونزيات.

وعززت الإمارات صدارتها في جدول ترتيب الميداليات، بمجموع 185 ميدالية منها، 64 ذهبية، و65 فضية، و56 برونزية، باحتساب حصاد لاعبي ولاعبات منتخبنا في الألعاب البارالمبية «30 ميدالية».

ورفعت السعودية رصيدها في المركز الثاني إلى 61 ميدالية في جدول الميداليات، بعد حصدها 4 ميداليات جديدة في الملاكمة، موزعة بين (28 ذهبية، و21 فضية، و12 برونزية)، وعززت الكويت موقعها في المركز الثالث بـفوزها بـ4 ميداليات في الملاكمة، وزادت رصيدها إلى 61 ميدالية (15 ذهبية، و24 فضية و22 برونزية)، وحافظت سلطنة عُمان على المركز الرابع بـ39 ميدالية (15 ذهبية، و10 فضيات، و14 برونزية)، وجاءت البحرين في المركز الخامس بـ35 ميدالية (9 ذهبيات، و10 فضيات، و16 برونزية)، ثم قطر في المركز السادس بـ25 ميدالية (10 ذهبيات، و6 فضيات و9 برونزيات).

وحصد منتخب قطر للفروسية الميدالية الذهبية في منافسات قفز الحواجز، والتي أقيمت في نادي الشارقة للفروسية، ونال الميدالية الفضية منتخب السعودية، وحصل منتخبنا على الميدالية البرونزية عن طريق الرباعي عبدالله حمد الكربي، علي الجنيبي، محمد الغرير، ومحمد حمد الكربي.

وأقيمت على هامش البطولة مسابقة القفز على الحواجز للأطفال، بمشاركة 16 فارساً وفارسة من الجيل الواعد، ونال المركز الأول الفارس القطري عامر المنصوري على صهوة «ليفانت فان دي فيلدوك»، وجاءت في المركز الثاني الإماراتية علياء عدنان المهيري على صهوة «دو ويكارا». وحسم منتخب السعودية الميدالية الذهبية في مسابقة كرة اليد، بعد فوزه على الكويت بنتيجة 32 - 22، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط بالعلامة الكاملة في 4 مباريات، ويتبقى له المواجهة الأخيرة أمام قطر اليوم، فيما تجمد رصيد الكويت عند النقطة السادسة، إلا أنه الأقرب للحصول على الميدالية الفضية، لفوزه في 3 مباريات، ويتبقى له مواجهة مع منتخب الإمارات في الجولة الأخيرة.

الكرة الطائرة

فاز منتخب البحرين على منتخبنا الوطني بنتيجة 3 - 2، في الجولة الرابعة من بطولة الكرة الطائرة، معززاً صدارته رافعاً رصيده إلى 9 نقاط، في حين حصل منتخبنا على نقطة واحدة، وبقي في المركز الرابع بـ6 نقاط. وتنطلق اليوم منافسات مسابقة الزوجي في كرة الطاولة للشباب والشابات، في صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، وكان اليوم الأول من مسابقة الفرق لفئة الشباب، شهد فوز منتخبنا الوطني على منتخب عُمان 3 - 0، ومنتخب البحرين على كل من منتخبي الكويت وقطر بنتيجة واحدة 3 - 0، ومنتخب قطر على منتخب عُمان 3 - 1، وفي فئة الشابات، خسر منتخبنا الوطني أمام منتخبي البحرين والكويت بنتيجة واحدة 1 - 3.

وتبدأ اليوم، منافسات القوس والسهم، بمشاركة 51 لاعباً ولاعبة من 4 منتخبات ويمثل الإمارات 28 لاعباً ولاعبة، تحت 15 سنة، وتحت 18 للذكور والإناث، في الفردي والفرق والمختلط في لعبتني القوس المركب، والقوس المحدب «الأولمبي».

وتنطلق اليوم، منافسات بطولة الغولف بمشاركة 5 منتخبات هي الإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت.

وكان اتحاد الإمارات للغولف أعلن قائمة منتخبي الإمارات المكونة من 8 لاعبين من الشباب والشابات، وضمت قائمة منتخب الشباب راشد عصام الجسمي، ومحمد أكرم سكيك، وسيد ريان أحمد وتوماس نسبت، فيما ضمت قائمة منتخب الشابات كلاً من آسيا سليم، وفي البلوشي، وآنكا ماثيو وجيمي كامير.

وأكد اللواء «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف اكتمال كافة متطلبات إقامة المنافسات وقال: طموحنا المنافسة على المراكز الأولى في الفردي والفرق، لثقتنا بالقدرات المتميزة للاعبي ولاعبات المنتخب، وعملنا يتركز على بناء أجيال قادرة على التنافس لأجل مستقبل أفضل لرياضة الغولف.

البلياردو

ويستهل منتخب الإمارات، اليوم منافسات بطولة البلياردو بصالة نادي أيزون في دبي، وتدشن مسابقة الفردي 8 كرات المنافسات، وتقام مسابقة الفردي 9 كرات غداً، على أن تقام منافسات الزوجي بعد غد. ويضم المنتخب 4 لاعبين هم، محمد الجسمي، ومحمد الحمادي، وعبدالله الحمادي والواعد سالم النعيمي الذي ينتظره مستقبل كبير، نظراً لصغر سنه. وتنطلق، اليوم منافسات الرياضات الإلكترونية، بإقامة 6 مباريات، تجمع الأولى منتخبي الإمارات وقطر،، تليها مباريات السعودية مع الكويت، ثم الإمارات مع الكويت، وقطر مع السعودية، وتجمع المباراة الخامسة منتخبي الإمارات والسعودية، قبل أن تختتم منافسات اليوم الأول بمواجهة منتخبي الكويت وقطر.

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