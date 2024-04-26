«ريد بُل هاف كورت» للسلة تتوج بطلي الإمارات في «ذا بيتش جميرا» غداً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقام غداً في ذا بيتش جميرا، جي بي آر، دبي، النهائي الوطني لبطولة «ريد بُل هاف كورت» بمشاركة 16 فريقاً تقام بينها منافسات ثلاثية (3 ضد 3) في كرة السلة، لتتويج فريقَين فائزَين لدى الرجال والسيدات سيمثّلان الإمارات في النهائيات العالمية للحدث في نيويورك، أكتوبر المقبل.

وامتدت سلسلة التصفيات لأكثر من أربعة أسابيع في مواقع مختلفة من الدولة، وشهدت منافسات قوية في كرة السلة المصغّرة «ستريت بول»، بمشاركة أكثر من 140 فريقاً من الإناث والذكور، ويقام الحدث بالشراكة مع شركة «أرادَ» للتطوير العقاري وبرعاية مجلس دبي الرياضي.

ويتوقّع أن يشهد النهائي الوطني إقبالاً واسعاً من محبي كرة الشارع لمتابعة المنافسات السريعة والحماسية وستكون وجوه بارزة حاضرة خلال الحدث، من أمثال رياضيي ريد بُل المتميّزين على ساحة كرة السلة، ومنهم خبير التدريب على التسديد الأمريكي كريس ماثيوز المعروف بلقب «ليثال شوتر».

وكانت التصفيات انطلقت في 23 مارس الماضي بنادي النصر، وطافت على دبي بارك وأبراج بحيرات جميرا وداماك هيلز 1 ومارينا مول وصولاً إلى حديقة «أب تاون مردف» حيث اكتسى ملعب كرة السلة بلوحة فنية من تصميم فنان الغرافيتي سام غوش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز