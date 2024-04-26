أبوظبي تستضيف 3 مباريات بين منتخبات أمريكا وأستراليا وصربيا للسلة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي 3 مباريات بين منتخبات الولايات المتحدة وأستراليا وصربيا لكرة السلة للرجال، في المحطة الدولية الأولى للمنتخب الأمريكي ضمن استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ويلتقي المنتخب الأمريكي نظيريه الأسترالي والصربي يومي 15 و17 يوليو على الترتيب، فيما يتواجه المنتخبان الأسترالي والصربي يوم 16 يوليو. وتقام المباريات في الاتحاد أرينا، وتُبث مباشرةً على قناة فوكس سبورتس 1، فيما انطلقت مبيعات تذاكر المباريات رسمياً.

وتتعاون دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي مع اتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة لاستضافة المباريات للعام الثاني على التوالي في أبوظبي. وقال جيم تولي، الرئيس التنفيذي لاتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة: متحمسون للتعاون مجدداً مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في إطار استعدادات منتخبنا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، عقب الأصداء الإيجابية لتجربتنا الأولى المُميزة في الإمارة خلال العام الماضي.

ورسخت أبوظبي مكانتها وجهة مفضلة للبطولات والفعاليات الرياضية العالمية، حيث استضافت بنجاح الأسبوع الدولي لكرة السلة 2023، ومباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي المُقدّمة من شركة القابضة منذ عام 2022.

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