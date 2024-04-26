نورة الجسمي في «عمومية» الاتحادين الآسيوي والدولي لـ «الريشة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تشارك نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة والجمعية العمومية للاتحاد الدولي المقررتين في مدينة تشنغدو الصينية.

وستتناول الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي العديد من النقاط لتطوير اللعبة في القارة والمصادقة على محضر الاجتماع السابق الذي عقد في دبي، فيما ستركز الجمعية العمومية للاتحاد الدولي على بعض التعديلات القانونية التي تشمل شروط الترشح للانتخابات والنظام الأساسي للعبة والحوكمة وعرض الخطة الاستراتيجية 2024 – 2028.

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