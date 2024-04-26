4 ميداليات لمنتخب الجودو في «الآسيوية»

المصدر: هونغ كونغ - وام

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أحرز منتخب الجودو 4 ميداليات (ذهبية، وفضيتان، وبرونزية) في منافسات البطولة الآسيوية للفردي التي أقيمت في هونغ كونغ،، بمشاركة 272 لاعباً ولاعبة من 36 دولة.

وفازت بشيرات خرودي بذهبية «وزن 52 كلغم»، وظافر كوسوفو بفضية «وزن 100 كلغم»، وطلال شفيلي بفضية «وزن 81 كلغم»، وعمر ماجو ببرونزية «وزن فوق 100 كلغم»، كما حقق منتخب الجودو المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة بعد منافسة قوية مع المشاركين في 7 أوزان.

وتوجه محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للجودو «أبوظبي 2024»، بالتهنئة للاعبي ولاعبات المنتخب على النتائج المتميزة في البطولة الآسيوية، والمستويات المتطورة التي أظهروها في المنافسات.

وقال: الفوز بهذا العدد من الميداليات الآسيوية يرفع سقف الطموحات في مونديال الجودو 2024 الذي تستضيفه أبوظبي للمرة الأولى الشهر المقبل، ونسعى لمشاركة تاريخية في الحدث العالمي، بما يواكب الدعم اللامحدود الذي نحظى به من قيادتنا الرشيدة، ورؤيتها الحكيمة التي نستلهم منها السعي دائماً نحو التفوق ورفع علم الدولة في أعلى منصات التتويج القارية والدولية.

وأكد رئيس اتحاد الجودو بدء تنفيذ خطة إعداد متكاملة منذ فترة طويلة لإعداد المنتخب، تتضمن المشاركة في أكبر وأهم البطولات في «الروزنامة الدولية»، إلى جانب معسكرات داخلية وخارجية.

وأضاف: البطولة الآسيوية تشكل محطة مهمة ضمن برنامج الإعداد للأولمبياد، ويتواصل العمل بجهود الجهازين الفني والإداري من أجل تعزيز جاهزية المنتخب لأفضل مستوياته مع انطلاق منافسات بطولة العالم المقبلة في أبوظبي الشهر المقبل، قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

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