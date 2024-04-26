قمة «جيم إكسبو» تبدأ في «دبي التجاري العالمي» الأربعاء

المصدر: دبي - البيان

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تقام الدورة الثانية من قمة «جيم إكسبو» في قاعة زعبيل 4 بمركز دبي التجاري العالمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمشاركة خبراء صناعة الألعاب وبدعم من مؤتمر الألعاب الرائد بوكيت جيمر كونكتس Pocket Gamer Connects، وتعد القمة جزءاً من فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وتجمع القمة ما يزيد على 70 من المتحدثين من خبراء الصناعة الذين يشاركون أفكارهم وتصوراتهم عبر 10 مسارات، بدءاً من مهارات تحقيق الدخل وحتى توجهات الجيل التالي من تكنولوجيا الإنترنت Web3.

وتشمل قائمة المتحدثين عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بالإضافة إلى متحدثين رفيعي المستوى من خبراء صناعة الألعاب العالمية.

ويمكن للحاضرين مشاركة أفضل الممارسات مع ما يزيد على 1000 من خبراء الصناعة من مختلف أنحاء العالم.

وقال كريس جيمس، الرئيس التنفيذي لشركة ستيل ميديا المالكة والمروجة لمؤتمر بوكيت جيمر كونكتس: سعداء بالعودة إلى دبي والتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لإقامة الدورة الثانية من قمة جيم إكسبو وتشمل القمة منطقة مخصصة للمعارض تحمل اسم ذا فيري بيج إندي بيتش ،كما تشمل أبرز فعاليات القمة حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصناعة الألعاب الذي يُقام بهدف تكريم الشركات والأفراد الذين يساهمون في تطور صناعة الألعاب على مستوى المنطقة.

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