صراع على سيف ختامي الوثبة في منافسات أبناء القبائل اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تتجه أنظار محبي وعشاق رياضة سباقات الهجن، اليوم، إلى ميدان الوثبة بأبوظبي، لمتابعة أغلى أشواط المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «ختامي الوثبة 2024».

وتقام اليوم منافسات الرموز لسن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، في اليوم قبل الأخير من المهرجان، حيث ستتركز الأنظار على الشوط الرئيس الأول المخصص لسيف صاحب السمو رئيس الدولة، وجائزته المالية 5 ملايين درهم، في أقوى أشواط المهرجان لمنافسات أبناء القبائل، بينما تقام 7 أشواط أخرى للرموز للحول والزمول المحليات والمهجنات وفئة الإنتاج، حيث تتوزع الرموز ما بين سيوف وبنادق.

وكانت فعاليات المهرجان قد تواصلت، أمس الخميس، بمنافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على مدار 22 شوطاً، لمسافة 8 كلم، في أرضية الميدان الغربي بالوثبة، حيث أقيم في الفترة الصباحية 14 شوطاً، سيطرت خلالها هجن الرئاسة على أغلب الأشواط، وحصدت الناموس في 8 أشواط، حيث خصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة في الفترة الصباحية.

وتابع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، المنافسات خلال الفترة المسائية، التي شهدت حصد هجن الشيحانية لرمزي الأبكار والقعدان في شوطي المفتوح.

وأهدت «الغارية» هجن الشيحانية، بإشراف المضمر جارالله عقيل المري، كأس الأبكار في الشوط المفتوح، وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 12:03:07 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «شواهين» لهجن الرئاسة، مع المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، بتوقيت 12:06:05 دقيقة، وحلت ثالثة «الراهي» لهجن الرئاسة، مع المضمر سعيد مظفر العامري، بتوقيت 12:12:04 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، توج «إدخان» لهجن الشيحانية، بإشراف المضمر محمد خالد العطية، ببندقية القعدان المفتوح لسن الثنايا، وقطع مسافة الشوط في 12:04:04 دقيقة.

وتوج الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مضمري هجن الشيحانية برمزي الثنايا.

وأسفرت بقية الأشواط عن فوز «اعتماد» لهجن الرئاسة، مع المضمر سعيد مظفر العامري، بناموس ولقب الشوط الثالث للثنايا الأبكار المحليات، وقطعت مسافة الشوط في 12:33:04 دقيقة، وعادت هجن الشيحانية لتحصد لقب 3 أشواط متتالية، عن طريق «شامان» و«أسياد» و«سياف»، بقيادة المضمر جار الله عقيل المري، في أشواط القعدان والأبكار المحليات.

وشهد الشوط السابع للأبكار المحليات، فوز «مطفية» لهجن الرئاسة بالمركز الأول، مع المضمر صالح بالعرج المري، بتوقيت 12:33:00 دقيقة، واختتمت أشواط الثنايا بتتويج «أتعاب» هجن الشيحانية بلقب الشوط الثامن، بتوقيت قدره 12:28:06 دقيقة.

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