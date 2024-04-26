«مجمعة» كأس سوبر الطائرة تنطلق في العين الليلة

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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تنطلق مباريات الدورة المجمعة على كأس السوبر للكرة الطائرة رجال في صالة نادي العين الليلة، وتقام بنظام دوري من دور واحد، ويتوج بلقبها الفريق الأكثر تحقيقاً للفوز، وفي حالة التساوي بين فريقين أو أكثر، يتم اللجوء إلى فارق النقاط.

وتقام المباريات بواقع مباراتين في الخامسة والسابعة مساءً على مدار 3 جولات، ويلتقي بالجولة الأولى اليوم، الجزيرة مع النصر، وشباب الأهلي مع عجمان، وفي الثانية غداً، النصر مع عجمان، والجزيرة مع شباب الأهلي، وفي الجولة الثالثة بعد غدٍ ، شباب الأهلي مع النصر، وعجمان مع الجزيرة.

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