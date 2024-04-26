منصور بن محمد: بدعم القيادة.. القطاع الرياضي بدبي يواصل النمو

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أن القطاع الرياضي في دبي يواصل تحقيق النمو عاماً بعد عام بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة وكذلك التشريعات الحكومية الداعمة وجودة الحياة وزيادة الاهتمام بالرياضة على مستوى الممارسة والأعمال والاستثمار، حيث سجلت تصاريح ممارسة العمل للمؤسسات الرياضية وأعداد المشاركين في الفعاليات واللاعبين المسجلين في الأندية المختلفة والمعسكرات التدريبية نمواً جديداً خلال الشهور الأخيرة بما يؤكد المضي قدماً في الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي والمنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، تعزيزاً لمكانة الرياضة في مجتمع دبي.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على منصة «إكس»: ترأست اجتماع مجلس دبي الرياضي وأطلقنا خلاله مبادرة من المجلس لتوظيف المواطنين في مراكز اللياقة البدنية بدبي بالتعاون مع «نافس» ومجلس الإمارات للتوطين.. ناقشنا خلال الاجتماع سبل الارتقاء بأداء قطاعنا الرياضي وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية.. سعداء بما نلمسه من تفاعل مجتمعي واسع مع مبادرات دبي الرياضية.

وقال سموه: تم إصدار 788 تصريحاً جديداً لمؤسسات رياضية في مختلف مجالات العمل الرياضي، كما ارتفع عدد المعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات العالمية في دبي إلى أكثر من 200 معسكر تدريبي في جميع الرياضات وارتفع عدد المشاركين في الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص إلى أكثر من مليونين و731 ألف مشارك من جميع الأعمار والجنسيات وشارك أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في البطولات والفعاليات المخصصة للرياضات المدرسية، في حين ارتفعت نسبة تنظيم الفعاليات التي ينظمها القطاع الخاص بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي إلى أكثر من 80 % من الفعاليات الرياضية السنوية، وارتفع عدد اللاعبين المسجلين في أندية دبي ولجميع الرياضات إلى أكثر من 5000 رياضي ورياضية.

وأضاف سموه: واصلت دبي استقطاب وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الدولية التي بلغت 106 فعاليات من بين 480 فعالية رياضية مختلفة تم تنظيمها، حيث تحقق النمو في الفعاليات الدولية جنباً إلى جنب مع النمو على المستوى المحلي وكذلك زيادة مراكز اللياقة البدنية المرخصة والمصنفة في دبي والتي بلغ عددها 338 مركزاً، كما جرى العمل على تأهيل كوادر متخصصة في الرياضة للعمل في المراكز والأندية، وكذلك في المؤسسات العقابية التي تم تأهيل أكثر من 100 نزيل فيها للعمل في مجال الرياضة من مختلف الجنسيات.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي بمقر المجلس، بحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس ، والأعضاء معالي الفريق عبدالله خليفة المري، ومعالي مريم الحمادي، وسامي القمزي، وجمال المري، وهالة بدري، وموزة المري، وسعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام ، وجرى خلال الاجتماع عرض تقرير عمل مجلس دبي الرياضي الذي تضمن رصد مختلف جوانب العمل في أنشطة المجلس والقطاع الرياضي بدبي.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على تكثيف جهود الأندية في مجال انتقاء وتطوير الموهوبين والارتقاء بمستوى الأداء على مستوى جميع الرياضات، والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل الإداري بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي والتي تسهم في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية والمنشآت الرياضية.

وهنأ مجلس دبي الرياضي نادي شباب الأهلي بفوزه بدرع السوبر الإماراتية القطرية لكرة القدم، ونادي العين ببلوغ نهائي «أبطال آسيا»، والتمثيل المشرف للكرة الإماراتية ،وأكد المجلس أن التطوير عملية مستمرة لا تقف عند حدود الفوز ببطولة محلية أو إقليمية، بل يستمر على نحو متصاعد وتتحدد الأهداف قياساً بما يتحقق من إنجازات.

وأكد المجلس حرصه على تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط التي تهدف لترجمة الدعم الكبير من القيادة للقطاع الرياضي وتوفير سبل تحقيق أهدافه على صعيد نشر ممارسة الرياضة واستقطاب المزيد من الرياضيين وانتقاء وتطوير الموهوبين، بجانب تطوير الأداء وارتقاء منصات التتويج في البطولات، والاستثمار الأمثل للمواهب.

وقدّم أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة مجمّع حمدان الرياضي عرضاً عن عمل مجلس الإدارة وما تم إنجازه ، بالإضافة إلى أجندة الفعاليات والمعسكرات والبطولات التي سيستضيفها المجمّع ، والعمل لرفع عدد المعسكرات الدولية للمنتخبات العالمية استعداداً للأولمبياد.

وتم الاطلاع على قائمة الفعاليات الحالية وفي مقدمتها «خليجية الشباب» ،و«آسيوية القوى»، وسباق القفّال المقرر 11 مايو، ومهرجان دبي للرياضات الالكترونية والرقمية من 1 – 5 مايو ، وعالم دبي للرياضة من 22 يونيو إلى 8 سبتمبر و«دبي برو لبناء الأجسام» يومي 27 و28 يوليو، وسباق الجري الثلجي 19 مايو.

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