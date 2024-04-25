منصور بن محمد: بدعم القيادة الرشيدة .. القطاع الرياضي بدبي يواصل النمو

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، أن القطاع الرياضي في دبي يواصل تحقيق النمو عاما بعد عام بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة وكذلك التشريعات الحكومية الداعمة وجودة الحياة وزيادة الاهتمام بالرياضة على مستوى الممارسة والأعمال والاستثمار، حيث سجلت تصاريح ممارسة العمل للمؤسسات الرياضية وأعداد المشاركين في الفعاليات واللاعبين المسجلين في الأندية المختلفة والمعسكرات التدريبية نمواً جديداً خلال الشهور الأخيرة بما يؤكد المضي قدما في الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي والمنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، تعزيزا لمكانة الرياضة في مجتمع دبي.

وقال سموه : لقد تم إصدار 788 تصريحا جديدا لمؤسسات رياضية في مختلف مجالات العمل الرياضي، كما ارتفع عدد المعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات العالمية في دبي إلى أكثر من 200 معسكر تدريبي في جميع الرياضات، وارتفع عدد المشاركين في الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص إلى أكثر من مليونين و731 ألف مشارك من جميع الأعمار والجنسيات، وشارك أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في البطولات والفعاليات المخصصة للرياضات المدرسية، في حين ارتفعت نسبة تنظيم الفعاليات التي ينظمها القطاع الخاص بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي إلى أكثر من 80% من الفعاليات الرياضية السنوية، وارتفع عدد اللاعبين المسجلين في أندية دبي ولجميع الرياضات إلى أكثر من 5000 رياضي ورياضية.

وأضاف سموه : واصلت دبي استقطاب وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الدولية التي بلغت 106 فعاليات من بين 480 فعالية رياضية مختلفة تم تنظيمها حيث تحقق النمو في الفعاليات الدولية جنبا إلى جنب مع النمو على المستوى المحلي وكذلك زيادة مراكز اللياقة البدنية المرخصة والمصنفة في دبي والتي بلغ عددها 338 مركزاً، كما جرى العمل على تأهيل كوادر متخصصة في الرياضة للعمل في المراكز والأندية وكذلك في المؤسسات العقابية التي تم تأهيل أكثر من 100 نزيل فيها للعمل في مجال الرياضة من مختلف الجنسيات.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الذي عقد في مقر المجلس، بحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأعضاء المجلس: معالي الفريق عبد الله خليفة المري، ومعالي مريم الحمادي، وسعادة سامي القمزي، وسعادة جمال المري، وسعادة هالة بدري، وسعادة موزة المري، وسعادة سعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، حيث جرى خلال الاجتماع عرض تقرير عمل مجلس دبي الرياضي الذي تضمن رصد مختلف جوانب العمل في أنشطة المجلس والقطاع الرياضي بدبي.

الاستثمار الأمثل للموارد

وتم خلال الاجتماع التأكيد على تكثيف جهود الأندية في مجال انتقاء وتطوير الموهوبين والارتقاء بمستوى الأداء على مستوى جميع الرياضات، وكذلك العمل على الارتقاء بمنظومة العمل الإداري بالتعاون والتنسيق مع مجلس دبي الرياضي والتي تساهم في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية وكذلك المنشآت الرياضية.

تهنئة ناديي شباب الأهلي والعين

كما هنأ مجلس دبي الرياضي، نادي شباب الأهلي بمناسبة الفوز بدرع السوبر الإماراتية القطرية لكرة القدم، ونادي العين الرياضي بمناسبة بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم ممثلا عن منطقة غرب آسيا، والتمثيل المشرف لكرة القدم الإماراتية في البطولات والمشاركات الإقليمية والقارية، حيث أكد المجلس أن التطوير عملية مستمرة ومتواصلة حيث لا يقف التطوير عند حدود الفوز ببطولة معينة محلية أو إقليمية، بل يستمر على نحو متصاعد وتتحدد الأهداف المقبلة قياسا بما يتحقق من الإنجازات الحالية.

وأكد المجلس، حرصه على تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط التي تهدف إلى ترجمة الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي وتوفير سبل تحقيق أهدافه على صعيد نشر ممارسة الرياضة واستقطاب المزيد من الرياضيين وانتقاء وتطوير الموهوبين، وكذلك على صعيد تطوير الأداء وارتقاء منصات التتويج في جميع البطولات، والاستثمار الأمثل للمواهب.

مجمّع حمدان الرياضي

كما قدّم سعادة أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة مجمّع حمدان الرياضي، عرضا عن عمل مجلس الإدارة وما تم إنجازه في مختلف المجالات، وكذلك أجندة الفعاليات والمعسكرات التدريبية والبطولات الرياضية المختلفة التي سيستضيفها المجمّع خلال الفترة المقبلة، حيث استضاف المجمّع 60 معسكرا دولياً في العام الماضي ويتم العمل والتواصل لرفع عدد المعسكرات التدريبية الدولية خلال الفترة المقبلة خصوصا للمنتخبات العالمية التي تستعد لأولمبياد باريس 2024.

فعاليات

كما تم في الاجتماع الاطلاع على قائمة الفعاليات الرياضية المقامة حالياً وفي مقدمتها دورة الألعاب الخليجية للشباب - الإمارات 2024 التي أقيمت 6 ألعاب من منافساتها في دبي خلال الفترة من 16 أبريل الجاري وتستمر حتى 2 مايو المقبل، وبطولة آسيا لألعاب القوى للشباب تحت 20 سنة 2024 التي تقام في دبي وتستمر حتى 27 أبريل، وكذلك سباق القفال يوم 11 مايو، ومهرجان دبي للرياضات الالكترونية والرقمية خلال 1 - 5 مايو المقبل، وعالم دبي للرياضة خلال الفترة من 22 يونيو 8 سبتمبر المقبلين في مركز دبي التجاري العالمي، وبطولة "دبي برو لبناء الاجسام" يومي 27 و28 يوليو المقبل، وسباق الجري الثلجي يوم 19 مايو المقبل في "سكي دبي"، وغيرها العديد من الفعاليات الرياضية القادمة.

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