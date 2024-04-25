افتتاح بطولة الإمارات الـ"17" للياقة البدنية لـ "أصحاب الهمم أبريل 2024"

المصدر: وام

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نظم مركز الإمارات للتوحد، اليوم، بطولة الإمارات الـ 17 للياقة البدنية لـ "أصحاب الهمم أبريل 2024"، تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش تحت شعار"أنا رياضي" في نادي الجزيرة الرياضي الثقافي الصالة الكبرى.

يشارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم من 55 مركزا ومدرسة مدمج بها أصحاب الهمم على مستوى دولة الإمارات منها 33 مدرسة حكومية، و7 مدارس خاصة، و7 مراكز خاصة و8 مراكز حكومية.

ووجهت أمل جلال صبري المدير العام مؤسس مركز الإمارات للتوحد، الشكر والامتنان لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على رعايته الكريمة لفعاليات أسبوع التوحد والتي ينظمها مركز الإمارات للتوحد على هامش اليوم العالمي للتوحد على مدار 17 عاما متتالية، وتمنت لحملة التوعوية في عامها الـ 17 أن تكون قد حققت هدفها السامي فى جذب الانتباه وتسليط الضوء على ذوي طيف التوحد وكذلك تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الفئة الحبيبة إلى القلب.

كما تقدمت بالشكر والتقدير لنادي الجزيرة الرياضي الثقافي لاحتضانه لبطولة الإمارات للياقة البدنية لأصحاب الهمم سنويا، ولجميع الشركاء الداعمين لحملة التوعية .

وأكدت صبري، في كلمتها لكل ذوي طيف التوحد وأصحاب الهمم، أن شعار مركز الإمارات للتوحد هو "بكم ومعكم نتخطى الصعاب ونحقق الأمل".

وقد تم تكريم الداعمين للحدث، ثم بدأت البطولة لكل لعبة منفردة من ألعاب اللياقة البدنية الثلاث التالية مع إعلان نتائج الفائزين والفائزات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة عمرية.

وتشمل مسابقات اللياقة البدنية، اللعبة الأولى : مسابقة الكرة والحلقة، واللعبة الثانية: مسابقة قفز الحواجز ولمس الجرس، واللعبة الثالثة: تمرين الوثب من الثبات.

كما تشمل الفئات العمرية المشاركة من 5 إلى 8 سنوات (عدد اللاعبين واللاعبات 60)، ومن 8 إلى 12 سنة (عدد اللاعبين واللاعبات 136)، ومن 12 إلى 16 سنة (عدد اللاعبين واللاعبات 143)، ومن 16 إلى 20 سنة (عدد اللاعبين واللاعبات 98)، وفوق سن 20 (عدد اللاعبين واللاعبات 63).

وفي النتيجة النهائية على مستوى المسابقات لجميع الفئات العمرية، حصل مركز الإمارات للتوحد على المركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني لمركز جسور لأصحاب الهمم، والمركز الثالث لمركز العين للتوحد - مؤسسة زايد العليا لرعاية أصحاب الهمم.

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