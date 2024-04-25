طرح تذاكر مباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة في أبوظبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن انطلاق مبيعات تذاكر مباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة في أبوظبي المقررة من 15 إلى 17 يوليو المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتتضمن الفعالية 3 مباريات بين منتخبات الولايات المتحدة وأستراليا وصربيا لكرة السلة للرجال، في المحطة الدولية الأولى للمنتخب الأمريكي، ضمن استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتأهل المنتخب الأمريكي إلى دورة الألعاب الأولمبية عن منطقة الأمريكيتين، عبر كأس العالم لكرة السلة 2023، خلال شهر سبتمبر من العام الماضي.

وتتعاون دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع اتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة لاستضافة المباريات للعام الثاني على التوالي في أبوظبي.

ويلتقي المنتخب الأمريكي مع نظيريه الأسترالي والصربي يومي 15 و17 يوليو على الترتيب، كما تقام مباراة أخرى بين المنتخبين الأسترالي والصربي يوم 16 يوليو.

وقال جيم تولي الرئيس التنفيذي لاتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة :" متحمسون للتعاون مجدداً مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في إطار استعدادات منتخبنا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، عقب الأصداء الإيجابية لتجربتنا الأولى المميزة في أبوظبي العام الماضي".

وأضاف "نلتقي مع منتخبي صربي وأستراليا وتصنيفهما ضمن أفضل 5 منتخبات وطنية، ما يمنحنا فرصة خوض لقاءات قوية تدعم جاهزيتنا للألعاب الأولمبية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز