سعود بن صقر يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الثقافي الرياضي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مرسوما أميرياً رَقَم 4 لسنة 2024، بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادى رأس الخيمة الرياضى الثقافي برئاسة الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين، وعضوية كل من الدكتور إبراهيم سالم جاسم السكار، والدكتورة أمل حمد محمد ضبعون المسافري، وعدنان عتيق أحمد الشحي، وإبراهيم خميس أحمد المطوع، ومحمد علي حمادي، وعبد الرحمن سيف عبد الرحمن الغراب، وشيخة محمد الخاطري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز