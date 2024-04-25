العين ومليحة يكملان عقد المربع الذهبي لرجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكمل فريقا كرة اليد بناديي العين ومليحة عقد مربع ذهب الدور قبل النهائي لدوري كرة اليد مبكراً، قبل ختام الدور التمهيدي للبطولة بجولتها الأخيرة المقرر إقامتها يوم الاثنين 29 أبريل الجاري، ليلحقا بفريقي الشارقة وشباب الأهلي اللذين حجزا مقعديهما قبل الجولتين الماضيتين بالدور التمهيدي للبطولة.

وحقق العين النتيجة الأهم والأغلى بالبطولة حتى الآن بفوزه على النصر بالقلعة الزرقاء بنتيجة 36/ 24 منحته حجز مقعده في مربع ذهب البطولة بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقطة محتلاً المركز الثالث، والحال لم يبتعد عن طموحات وتمنيات فريق مليحة ببلوغ مربع ذهب البطولة والتي جاءت بفوزه الصعب على مستضيف فريق دبا الحصن بنتيجة 23/ 22 ليرفع رصيده إلى 27 نقطة منحته المركز الرابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز