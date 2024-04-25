إقبال كبير على فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024

المصدر: دبي - وام

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يقدم «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024» للطلبة من جميع الأعمار فرصة الدخول إلى عالم الألعاب والتكنولوجيا ومعرفة المزيد عن المهارات المطلوبة لتطوير الألعاب والرياضات الرقمية مجاناً.

وتستمر الدورة الثالثة من المهرجان، المقامة فعالياتها حالياً حتى 5 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي للمرة الأولى هذا العام، وسط إقبال كبير، حيث تضم مجموعة من الفعاليات المتنوعة، بما في ذلك معرض «جيم إكسبو» وبطولات الرياضات الرقمية وتحديات المؤثرين، إضافة إلى «قمة جيم إكسبو» التي تهدف إلى تحفيز الأفكار والأعمال وتعزيز التواصل بين الشركات من مختلف أنحاء العالم.

ويمكن لطلبة المدارس والجامعات الذين قاموا بالتسجيل المسبق حضور مجموعة من الفعاليات التعليمية التي تقام في قاعتي زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي يومي 1 و2 مايو المقبل.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الطلبة ليقدم لهم تجربة ألعاب متكاملة مع فرصة تعلم المزيد حول تكنولوجيا الألعاب وحضور الجلسات التعليمية ولقاء أبطال ونجوم الألعاب والرياضات الرقمية ومتابعة البطولات التي تقام على الهواء مباشرة.

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