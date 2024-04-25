منتخب الجوجيتسو يكثف استعداداته قبل انطلاق بطولة آسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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يواصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة مبادلة للاستثمار بفئاته المختلفة الكبار والشباب «تحت 16، و18، و21 عاماً» استعداداته المكثفة قبيل أيام من انطلاق فعاليات بطولة آسيا للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في صالة مبادلة أرينا خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو المقبل.

وتقام منافسات النسخة الثامنة من البطولة الآسيوية للكبار في الفترة من 3 إلى 5 مايو، على أن تنطلق منافسات النسخة الأولى من بطولة آسيا للشباب يوم 6 مايو وتستمر حتى 8 من نفس الشهر. وتكتسب بطولة آسيا للجوجيتسو أهمية خاصة، وتعد من أكبر فعاليات رياضة الجوجيتسو القارية التي تجمع تحت مظلتها كوكبة من أبرع لاعبي القارة.

معسكر الكبار

وفي إطار التحضير للاستحقاق الرياضي الأبرز آسيوياً، دخل لاعبو ولاعبات المنتخب من فئة الكبار في معسكر تدريبي مغلق لضمان جاهزيتهم الذهنية والبدنية، وتطوير المهارات والتقنيات وتعزيز روح الفريق.

بدوره، يكثف منتخب الشباب استعداداته للمشاركة في النسخة الأول من بطولة آسيا للجوجيتسو للشباب المخصصة لفئات «تحت 21 و18 و16 عاماً»، فيما تعتبر هذه المشاركة من أكبر مشاركات المنتخب في بطولة قارية. وتشهد بطولة آسيا للجوجيتسو للمرة الأولى منذ انطلاقتها تخصيص منافسات لفئة الشباب، ما يعكس النمو الكبير للعبة على صعيد القارة، والذي تقوده أبوظبي.

والإقبال اللافت من قبل الفئات العمرية على المشاركة في مثل هذه البطولات المهمة التي تتيح لهم صقل مواهبهم، وتعزيز مسيرتهم الرياضية. وكان المنتخب الوطني للشباب قد حقق لقب النسخة الـ28 من بطولة العالم للجوجيتسو بكازاخستان العام الماضي بإجمالي 46 ميدالية ملونة.

حيث حقق لاعبو فئة تحت 16 عاماً 14 ميدالية ملونة، كما حصد لاعبو فئة تحت 18 عاماً 17 ميدالية ملونة، وفاز لاعبو فئة تحت 21 عاماً بـ15 ميدالية ملونة.

من جانبه، قال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «نبذل في اتحاد الإمارات للجوجيتسو قصارى جهدنا لدعم اللاعبين وتزويدهم بكل ما يحتاجونه، وندرك جيداً بأن أبناء الإمارات الذين عودونا على الإنجازات هم أهل للتحدي، وسيقدمون أداء مشرف لمواصلة مسيرة إنجازات الأعوام الماضية والحفاظ على لقب البطولة، وترجمة دعم القيادة الرشيدة إلى مكاسب استراتيجية».

وتابع: «ما يمتلكه أبناء وبنات الوطن من مهارات استثنائية وإرادة صلبة وعزيمة راسخة يتماشى مع جهود الاتحاد المستمرة، والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، في صناعة الأبطال وإنتاج منتخبات تنافسية على كل المستويات قادرة على التميز والإبهار في شتى البطولات القارية والعالمية».

بدوره، يقول رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو: «نجح أبطال منتخبنا الوطني على الدوام في ترجمة تعليمات وخطط المدربين والفريق الفني إلى انتصارات، انطلاقاً من التزامهم وتفانيهم وإدراكهم لحجم المسؤولية والآمال المعقودة عليهم، مشيراً إلى أنهم يواصلون التطور في على المستويات كافة».

ويضيف: لاعبونا نموذج للالتزام والتركيز، ونثق بأنهم قادرون على الفوز باللقب وحصد عدد قياسي من الميداليات الملونة.

وأوضح إبراهيم الحوسني مدرب المنتخب الوطني للناشئين: «يتطلع أبناؤنا وبناتنا إلى تقديم أداء قوي ينسجم مع التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجوجيتسو في الدولة، ومسيرتها الطويلة من الإنجازات». ويضيف: تشكيلتنا تضم لاعبين ولاعبات جلّهم من الوجوه الصاعدة المتعطشة لحصد الألقاب وتكرار إنجاز الدولة في كازاخستان العام الماضي.

تتويج

وقال خالد البلوشي، لاعب المنتخب الوطني: نهدف إلى مواصلة التألق وتسجيل المزيد من النجاحات ورفع علم الإمارات في منصات التتويج الإقليمية والقارية والعالمية. ويغمرني السرور اليوم بعد أن فاجأني مدرب المنتخب الوطني بمنحي الحزام البني ليكون ثمرة 13 عاماً من الجهد والتدريب المتواصل.

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