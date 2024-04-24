حفل افتتاح رائع لـ «آسيوية ألعاب القوى تحت 20 سنة» في دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أقيم حفل افتتاح رائع للبطولة الآسيوية لألعاب القوى تحت 20 سنة، والمقامة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم الأربعاء، والتي تجرى منافساتها على مضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي على مدى 3 أيام، بتنظيم اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبإشراف الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد الآسيوي لألعاب القوى.

حضر الافتتاح، فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، ودحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، واللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

واستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطنية، ثم تلاوة قرآنية مباركة، ثم ألقى اللواء الدكتور محمد المر كلمة أعرب فيها عن سعادة الإمارات باحتضان النسخة 21 لبطولة آسيا لألعاب القوى، وعقب ذلك ألقى دحلان الحمد كلمة شكر للإمارات على استضافة البطولة في دبي، وشكر جميع الوفود المشاركة في البطولة.

ثم الحكمة شيما الرياني، قسم الحكام، واللاعب ناصر الكثيري، قسم اللاعبين، وقدمت بعدها فرقة موسيقى شرطة دبي، عروضاً باهرة، وقام العقيد عيسى حمزة مدير البطولة، برفع علم البطولة، وقدم بعدها عروض الليزر الضوئي والمؤثرات التي أبهرت الحضور.

ويشارك في البطولة التي تستضيفها الإمارات للمرة الأولى، 1000 رياضي ورياضية، ومنهم 502 لاعب ولاعبة، بواقع 287 لاعباً و215 لاعبة، علاوة على الأجهزة الإدارية، والفنية من 33 دولة، فيما تشارك الإمارات بـ 8 لاعبين ولاعبات بهدف اكتساب الخبرة من الاحتكاك مع لاعبي النخبة في القارة الصفراء ذوي المستويات العالية سعياً لتسجيل أرقام شخصية جديدة، ومحاولة بلوغ منصة التتويج في بعض التخصصات.

وانطلقت منافسات البطولة صباح أمس، وتضمنت 20 مسابقة تصفيات في الميدان والمضمار، واستكملت في الفترة المسائية بإقامة 23 مسابقة في تخصصات متنوعة، وأسفرت منافسات اليوم الأول، عن تحقيق قطر لأول ذهبية للعرب في البطولة، عن طريق دبرين آدم أحمد، وسجلها في مسابقة رمي القرص، بعدما حل في المركز الأول بتحقيق مسافة قدرها 53.01 م، متفوقاً على الإندونيسي ريتك الذي نال الفضية بمسافة 50.41 م، وتلاه السعودي حسن مبارك ونال البرونزية بتسجيله 48.93 م.

وتوجت أوزبكستان بذهبية الوثب العالي للإناث، عن طريق لاعبتها بارنكون وحققت 1:83 م، كما نالت لاعبتها إيميليا رودينا البرونزية، وحصلت الكازاخستانية مريموفا فانيا، على الفضية، وتوج الهندي ديبينوش شارما، بذهبية رمي الرمح للشباب وسجل 70.29 م، ونال مواطنه روجانة يادي الفضية، والكوري جانسكوك جانج البرونزية.

وكان اللواء الدكتور محمد المر، قد افتتح منافسات الفترة الصباحية مرحباً بالمشاركين على أرض الإمارات، ومؤكداً أن الهدف الأسمى بجانب المنافسات، هو التلاقي وتعزيز أواصر العلاقات بين أسرة ألعاب القوى في قارة آسيا، وتمنى التوفيق لهم جميعاً، وشكر الاتحاد الآسيوي، على ما وفره من دعم فني للحدث الذي يقام للمرة الأولى في الإمارات.

فيما أعرب شوجو ماران أمين عام الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، عن ارتياحه والطاقم الفني والتقني بالاتحاد الآسيوي من مستوى التجهيزات التي وفرها الاتحاد الإماراتي للبطولة التي نالت الإمارات شرف تنظيمها باستحقاق بعد نجاحها الباهر في تنظيم بطولة نصف ماراثون آسيا.

وقال العقيد عيسى حمزة مدير البطولة: «كل الأمور التنظيمية أنجزت بشكل كامل قبل انطلاقة المنافسات بـ 48 ساعة، ولم تسجل أي ملاحظات على الترتيبات من قبل الاتحاد الآسيوي، وهو الأمر الذي يدعونا للاعتزاز بقدرات وإمكانات الإمارات، ونسعد كثيراً بتواجد 1000 رياضي في البطولة من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين ولاعبات يمثلون 33 دولة، والتقيت مع الوفود في مقر الإقامة وشعرت بارتياح الجميع من مستوى الإقامة والضيافة والخدمات المقدمة لهم على أرض الإمارات، والإشادة تثلج صدورنا ذلك لأنها بمثابة مكافأة فورية لجميع فرق العمل بالتنظيم».

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