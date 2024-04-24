الإمارات تواصل صدارتها لـ"الألعاب الخليجية للشباب" بـ168 ميدالية

المصدر: وام

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سجلت رياضة الإمارات تألقا لافتا في ختام الأسبوع الأول لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب "الإمارات 2024"، حيث تصدرت جدول الترتيب العام بـ 168 ميدالية ملونة، بواقع 58 ذهبية، و62 فضية، و48 برونزية، فيما حققت السعودية 57 ميدالية، ومثلها الكويت، و42 لسلطنة عمان، و36 للبحرين، و21 لقطر.

ويشهد الأسبوع الأخير من الدورة التي تختتم فعالياتها الخميس الموافق 2 مايو المقبل، المزيد من التنافس في 14 رياضة فردية وجماعية، بعد أن اختتمت 10 رياضات منافساتها على مدار الـ 8 أيام الماضية آخرها الملاكمة والفروسية اليوم الأربعاء.

وينتظر أن تزيد كل المنتخبات المشاركة غلتها من الميداليات، خلال الأسبوع الأخير، خاصة في الرياضات الفردية مثل السباحة والكاراتيه والقوس والسهم والمبارزة، وغيرها.

ويدشن الأسبوع الأخير منافساته بالجولة الختامية لكرة الطائرة غداً الخميس، التي يلتقي فيها منتخبنا الوطني للشباب مع نظيره القطري ويلتقي منتخبا البحرين وعمان، ومنتخبا الكويت والسعودية.

وتنطلق يوم الجمعة بدبي منافسات الرياضات الإلكترونية التي تشارك فيها 4 منتخبات، هي الإمارات، وقطر، والسعودية والكويت، ومسابقة الترايثلون في نادي ضباط شرطة عجمان.

ويعقد يوم الجمعة بصالة (مبادلة أرينا) بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، الاجتماع الفني لبطولة الجودو،الذي تعقبه قرعة البطولة.

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