«تحدي الإمارات» العالمي للغولف ينطلق بمنافسة مفتوحة على اللقب غداً

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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تنطلق يوم غدٍ الخميس منافسات النسخة الثانية من بطولة «تحدي الإمارات» للغولف، والتي تتواصل حتى الأحد المقبل، بنادي شاطئ السعديات للغولف في أبوظبي، ضمن جولة التحدي العالمية للغولف، وتقام بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ومشاركة نجوم من دول العالم، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 300 ألف دولار أمريكي.

يتوقع أن تكون المنافسة مفتوحة على اللقب في البطولة، بالنظر لقائمة الأسماء المشاركة من خارج الدولة، مع تواجد كبير للاعبين المحليين الذين استفادوا من الشراكة بين اتحاد الإمارات للغولف والجولة الأوروبية للغولف، وفي مقدمتهم جوشوا جرينفيل وود المصنف الأول لفئة المحترفين في الإمارات، وأحمد سكيك لاعب منتخبنا الوطني والمصنف الأول لفئة الهواة في الدولة.

يحتل جرينفيل وود المركز 21 هذا الموسم في جولة التحدي التي تقام تحت شعار «الطريق إلى مايوركا»، ويسعى إلى الحصول على اللقب، في مهمة ستكون صعبة مع قائمة الأسماء المشاركة، مع لاعبين يتقاسمون فيما بينهم 23 لقباً في جولة دي بي ورلد، وهم ألفارو كيروس، أليكس ليفي، جاري هورسي، كريس وود، جون كاتلين وجاري ستال، كما يشارك الدنماركي راسموس نيرجارد بيترسون، المصنف الأول في ترتيب «الطريق إلى مايوركا» هذا الموسم.

ويتطلع جرينفيل وود ذو الـ26 عاماً، إلى تحقيق نتيجة متقدمة بعدما جاء بالمركز 18 في نسخة العام الماضي بالمنافسات التي تقام على الملعب الرائع بتصميم من الأسطورة جاري بلاير، وقال: «أعرف هذا الملعب جيداً للغاية، ألعب هنا عدة مرات كل شهر، وأريد الاستفادة من هذه الميزة في البطولة».

وخطف تومي فليتوود، النجم الذي سبق له الفوز بلقب بطولة أبوظبي في عامي 2017 و2018، الانتباه بتواجده في البطولة، لكن كمساعد للاعب أوسكار كريج، ابن زوجته.

ويتصدر نادي شاطئ السعديات للغولف المبادرات الرياضية في الاستدامة والحفاظ على البيئة، وهو الذي يعتبر بمثابة محمية للحياة البرية في الإمارات، مع كونه موطناً لما لا يقل عن 194 نوعاً من الطيور، وحوالي 150 غزالاً.

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