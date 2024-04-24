11 فعالية رياضية متنوعة في دبي الأسبوع الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد دبي تنظيم 5 بطولات دولية من بين 11 فعالية رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتتصدر بطولة آسيا لألعاب القوى للشباب تحت 20 سنة دبي 2024 قائمة البطولات الدولية التي تقام خلال الأسبوع الجاري، وتنطلق البطولة اليوم الأربعاء 24 أبريل وتقام على مضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي وتستمر حتى 27 أبريل بمشاركة أكثر من 850 لاعباً ولاعبة من 34 دولة يتنافسون في 44 مسابقة للبنين والبنات.

وتقام بطولة شركات الطيران العالمية للكرة الطائرة على مدار ثلاثة أيام من 26 إلى 28 أبريل في نادي شباب الأهلي بمشاركة 54 فريقاً، حيث يشارك 25 فريقاً في الكرة الطائرة داخل الصالات، و29 فريقاً في الكرة الطائرة الشاطئية، ومن أبرز شركات الطيران المشاركة بفرق لها في البطولة:

إيرباص هامبورغ، إيرباص فرنسا، ايه أي آر لينغوس، كانتاس، كوينز، الطيران البريطاني، والأسترالي، والسويسري، ودناتا، وفلاي دبي، وطيران الإمارات، وغيرهم. وتقام بطولة إي إم دي فايت نايت الدولية للملاكمة يوم 28 أبريل في قاعة ذا أجندة بمدينة دبي للإعلام بمشاركة 13 ملاكماً وملاكمة من مختلف دول العالم؛ كما تقام بطولة أونلي كومس الدولية للملاكمة في فندق أرماني ببرج خليفة يوم 26 أبريل بمشاركة 20 ملاكماً وملاكمة يخوضون 10 نزالات قوية أمام أعلى برج في العالم.

وتقام بطولة ستركس الدولية للجمباز الإيقاعي في عالم دانوب للرياضة بمدينة الحبتور يومي 27 و28 أبريل، بمشاركة 250 لاعبة ضمن الفئات العمرية من 5 إلى 18 سنة، ويمثلن 30 فريقاً من 15 دولة من مختلف قارات العالم هي الإمارات، السعودية، روسيا، جورجيا، أوزبكستان، أذربيجان، كندا، قبرص، مصر، إسبانيا، كازاخستان، قيرغيزستان، سوريا، الفلبين، أرمينيا، وتدير العملية التحكيمية بطلات سابقات. وتقام بطولة هاميلتون أكواتيكس للمبتدئين يوم 28 أبريل في أكاديمية جيمس دبي الأمريكية بمنطقة البرشاء، كما تقام بطولة الإمارات للتجديف الحديث في جزر دبي وبطولة الإمارات للشراع الحديث في نادي دبي للإبحار يومي 27 و28 أبريل. ويقام سباق سكتشرز للجري في مضمار ميدان للمسافات 3 و5 و10 و16 كيلومتراً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز