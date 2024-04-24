«هوكي الجليد» يحقق فوزه الثاني بكأس العالم في صربيا

المصدر: بلجراد - وام

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حقق منتخب الإمارات لهوكي الجليد أمس، فوزه الثاني على التوالي في كأس العالم المستوى الثاني «A»، على حساب منتخب آيسلندا بنتيجة 7 - 2 في الجولة الثانية من البطولة التي تحتضنها جمهورية صربيا في الفترة من 21 إلى 27 أبريل الحالي في قاعة «بيونير» بالعاصمة بلجراد.

وتنتظر المنتخب مواجهة ثالثة اليوم أمام نظيره الكرواتي ضمن الجولة الثالثة من البطولة.

وأشاد هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، بنتائج المنتخب في الجولتين الأولى والثانية من البطولة، وقال: «إن اللاعبين في مرحلة جديدة من التحدي أمام المنتخب الكرواتي، بطموح الفوز الثالث، وتأكيد التطور الذي حققته هذه الرياضة في الدولة بفضل الاستراتيجية الطموحة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة».

وأضاف: «بتوجيهات ومتابعة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس الاتحاد، تمضي المنتخبات الوطنية في الاتحاد وفق استراتيجية شاملة هدفها الأساسي التطور».

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