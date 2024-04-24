اعتماد تشكيل فرق عمل سباق القفال الثالث والثلاثين

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثالث والثلاثين للمسافات الطويلة، الذي يقام برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تشكيل فرق العمل واللجان العاملة في الحدث المرتقب، وذلك خلال الاجتماع الأول برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ومن المقرر أن يقام السباق، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، خلال الفترة من 11 حتى 19 مايو المقبل، وينطلق من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر حتى شواطئ دبي، لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً، حيث يجسد الحدث صورة فريدة من صور الماضي، ويعد التظاهرة الأعرق لأكثر من ثلاثة عقود.

مسيرة

ويحتفل السباق هذا العام بإطفاء الشمعة الثالثة والثلاثين، حيث سجل مسيرة ظافرة وناجحة بدأت عام 1991 وجاءت انطلاقته ترجمة لفكرة مؤسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليحمل رسالة ذات قيم للأجيال المتعاقبة من أجل المحافظة على إرث الأجداد والآباء الذين ارتبطت حياتهم بالبحر باعتباره مصدر الرزق والخير الوفير.

واطلعت اللجنة العليا المنظمة في الاجتماع الأول، والذي انعقد أول من أمس في فندق أبراج الإمارات، بحضور رئيس اللجنة العليا المنظمة ونائبه والأعضاء على الجهود القائمة للتنسيق الفعال مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، والتي تسهم دائماً في إنجاح فعاليات النادي وخاصة سباق القفال الذي يمثل التظاهرة الأجمل والأعرق مع ختام كل موسم.

وتابعت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال مع الإدارة التنفيذية في النادي، تقارير عمل اللجان التي شكلت لإنجاح سباق النسخة الثالثة والثلاثين لمهرجان القفال، وتشمل لجنة الدعم الرياضي ولجنة الدعم اللوجستي والمشتريات ولجنة الإعلام والتواصل والفعاليات ولجنة الصحة والسلامة ولجنة الفحص الفني والسلامة والتحكيم، والتي قطعت أشواطاً متميزة في التنسيق والمتابعة.

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