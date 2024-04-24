استعراض لنجوم «السيتي» في مطار زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

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حوّل نجوم نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، المعتادون على عرض مهاراتهم في الملاعب حول العالم، المقر الجديد للاتحاد للطيران في مطار زايد الدولي إلى ملعب كرة قدم مؤقت لتصوير فيديو جديد.

وشارك نخبة من لاعبي الفريق الفائز بالثلاثية التاريخية في تصوير فيديو خاص تم إعداده للاحتفال بالمقر الجديد للاتحاد للطيران في مطار زايد الدولي الذي تم افتتاحه في أواخر عام 2023.

وتبدأ قصة الفيديو مع شاب إماراتي يشاهد خلال سيره في المطار، مقطع فيديو لمدير مانشستر سيتي بيب غوارديولا على هاتفه المحمول، ويرفع الشاب نظره ليرى عرضاً هرمياً لكرات القدم قبل أن يلمح بعض نجوم مانشستر سيتي بمن فيهم فيل فودين وجاك جريليش وإيرلينج هالاند وكيفن دي بروين في المطار.

ويحاول المشجع الشاب التقاط إحدى الكرات فيقاطعه جاك جريليش. لكنه لا يفقد الأمل، بل قرر أن يأخذ واحدة أخرى بعد حصوله على موافقة من بيب غوارديولا نفسه.

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