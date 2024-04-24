«آسيوية ألعاب القوى للشباب» اليوم في دبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تنطلق منافسات النسخة 21 من بطولة آسيا لألعاب القوى للشباب تحت 20 سنة «الإمارات 2024»، اليوم، وينظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

والقيادة العامة لشرطة دبي، تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، وتقام البطولة على مضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي. يشارك في البطولة 502 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة، ومن بينها الإمارات ويمثلها في البطولة المستمرة حتى السبت المقبل، 8 لاعبين ولاعبات، وتم الإعلان عن الترتيبات النهائية للبطولة في مؤتمر صحفي عقد في نادي ضباط شرطة دبي أمس، للإعلان عن الترتيبات النهائية للبطولة بحضور اللواء دحلان جمعان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، واللواء الدكتور محمد المر رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وشوجو ماران أمين عام الاتحاد الآسيوي.

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