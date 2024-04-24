سلة شباب الأهلي «فريق الأحلام» بلقب الدوري الـ15

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّم اتحاد كرة السلة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، خلال حضوره نهائي دوري الدرجة الأولى لكرة السلة، الذي أقيم بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وفاز فيه شباب الأهلي، مضيفاً لقب الدوري الـ15 في تاريخه.

وحرص اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، على إهداء الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، درعاً ولوحة تذكارية بمناسبة تشريفه لنهائي الدوري وتقديمه مع اللواء «م» إسماعيل القرقاوي الميداليات الذهبية وكأس البطولة لشباب الأهلي والميداليات الفضية للفريق النصراوي.

وقد أشاد المسؤول البحريني بالمستوى الذي قدمه الفريقان والذي عكس مدى تطور كرة السلة الإماراتية بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد السلة الإماراتي بقيادة القرقاوي.

كما أثنى على عمق العلاقات المتينة والتاريخية بين الاتحاد البحريني والذي تولى رئاسته خلال السنوات الماضية ونظيره الإماراتي، متمنياً للعبة كل تقدم وازدهار وتحقيق إنجازات عربية وقارية سواء على مستوى منتخبي البلدين أو للأندية.

من جهته، قدم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي الشكر للشيخ عيسى بن علي آل خليفة على هذه الزيارة، والتي تأتي في إطار العلاقات المتينة التي تربطنا بالأشقاء البحرينيين على كافة الصعد بما فيها الجانب الرياضي بصفة عامة وكرة السلة بصفة خاصة.

إنجاز

بدوره، هنأ ماجد سلطان المدير التنفيذي، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة والمنتسبين بالنادي لحصول الفريق الأول لكرة السلة للرجال على بطولة الدوري للمرة 15 في تاريخه والرابعة على التوالي.

موضحاً أن تحقيق بطولة الدوري للموسم الرابع على التوالي والخامس عشر في تاريخ بطولة الدوري يعتبر إنجازاً كبيراً يعكس تفوق الفريق المستمر على مدار السنوات الماضية واحتكاره للألقاب المحلية، وأشار ماجد إلى أن البطولات التي تتحقق هي مسيرة من العمل المتواصل من الإدارات السابقة ونحن نكمل مسيرتهم ومشوارهم.

ووصف ماجد سلطان فريق السلة بـ«فريق الأحلام» نسبة للإنجازات التي يحققها دوماً في البطولات. وأضاف: الفريق الحالي مستواه مرتفع فنياً وبدنياً واللاعبين يقدمون من مباراة لأخرى مستويات فنية راقية، موجهاً الشكر للاعبين والجهازين الفني والإداري على المجهود الكبير الذي تم بذله منذ بداية الموسم والذي أثمر عن الاحتفاظ باللقب، وأكد ثقته في الفريق في تحقيق إنجاز جديد خلال انطلاق نهائيات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأسبوع المقبل.

لقب

من جهته، هنأ سعيد مبارك، كابتن فريق شباب الأهلي، إدارة النادي والمحبين بتحقيق فريق رجال السلة بطولة الدوري رقم 15 في تاريخه، مبيناً أن الإنجاز الذي تحقق يعود للاهتمام الذي وجده فريق كرة السلة من الإدارة، مشيراً إلى أنه وزملاءه يشعرون بحجم الاهتمام الذي يوليه مجلس الإدارة للفريق ولجميع الفرق في الألعاب الرياضية.

وقال: فوزنا باللقب جاء بجدارة من خلال مشوارنا في بطولة الدوري، بالمستوى المتصاعد من حيث الأداء والنتائج، وأكد أن الفريق يملك خامات ممتازة وصغيرة السن في من حيث اللاعبين المواطنين والمحترفين أصحاب الخبرة، ما عزز من فرص نجاحنا في حسم بطولة الدوري للعام الرابع على التوالي والاحتفاظ باللقب.

كما أشاد بالجهازين الفني والإداري والجهاز الطبي للمجهود الكبير الذي بذلوه خلال الموسم الرياضي، مؤكداً أن تحقيق اللقب وتحطيم الرقم القياسي يزيد من حجم مسؤولياتنا كلاعبين في الاستحقاقات المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز