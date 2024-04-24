«البطين» تحلّق بخنجر «النخبة» في ختامي الوثبة للهجن

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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واصل المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «ختامي الوثبة 2024»، فعالياته بنجاح وسط مشاركة كبيرة من هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات اليوم الثالث عشر من المهرجان التي أقيمت للحول والزمول والسودانيات لهجن أبناء القبائل، لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي بعاصمة الميادين بالوثبة.

وشهدت المنافسات إقامة 20 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية وتضمنت شوطين للحول والزمول السودانيات، و10 أشواط في الفترة المسائية.

وتألق العنصر النسائي في النسخة الحالية من المهرجان، بعد أن ظهر شعار نورة خليفة السويدي بقوة في الحول والزمول، وحصدت ناموس وخنجر النخبة في الشوط الأول بالفترة المسائية عن طريق «البطين»، التي توجت بلقب الحول المحليات، مسجلة زمناً قدره 12:47:07 دقيقة، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 400 ألف درهم.

وحققت «روعة» لمانع علي الشامسي أفضل توقيت زمني، وانتزعت ناموس الشوط الثاني للحول المهجنات، حيث أنهت مسافة الشوط في زمن 12:32:07 دقيقة، وأهدى «ذي قار» الهجن القطرية ومالكه ناصر المسند ناموس الشوط الثالث للزمول المحليات، وأحرز المركز الأول بزمن قدره 12:40:02 دقيقة.

وشهدت أشواط الحول والزمول تنافساً وندية من جميع الشعارات المشاركة، حيث فاز «صياد» لعوض العامري بلقب الشوط الرابع للزمول المهجنات بتوقيت 12:56:00 دقيقة، بينما انتزع «مزعل» لسعيد العامري ناموس الشوط الخامس للزمول المحليات بزمن قدره 13:01:07 دقيقة، وذهب لقب الشوط السادس لـ «شواهين» المملوكة لثامر المرر بتوقيت 12:49:05 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط من السابع وحتى العاشر عن فوز «لينا» بشوط الحول المهجنات وأهدت مالكها ناصر المسند اللقب الثاني في منافسات، أمس، و«قرضاب» للعصري حمد بالحب العامري في الشوط الثامن، و«نيير» لسالم أحمد الفلاحي في الشوط التاسع، بينما اختتمت «حشيمة» لعتييق سالم الحميري المنافسات وتوجت بلقب الشوط العاشر.

من ناحية أخرى، تتجه الأنظار إلى منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، التي تقام اليوم، حيث سيكون الصراع على الرموز الغالية في الفترة المسائية، بينما تشهد الفترة الصباحية 14 شوطاً. وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 8 رموز لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، 4 منها للأبكار والقعدان المفتوح والمحليات، و4 للأبكار والقعدان المحليات والمهجنات من فئة الإنتاج.

حيث يحصد الفائز بالشوط الأول الكأس ومليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الثاني بندقية ومليون درهم، بينما يحصل المتوج بالشوط الثالث على كأس ومليون درهم، فيما يحصل الفائز بالشوط الرابع على شداد و800 ألف درهم.

وفي أشواط الإنتاج يحصل الفائز بشوط الأبكار المحليات على كأس ومليون درهم، وبندقية و800 ألف درهم لبطل الشوط السادس للثنايا القعدان المحليات الإنتاج، أما الشوطان السابع والثامن للأبكار والقعدان المهجنات الإنتاج فيحصل الفائز على كأس ومليون درهم، وشداد و800 ألف درهم.

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