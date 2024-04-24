مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات مميزة تشهدها النسخة السابعة

المصدر: الظفرة - البيان

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يقدم مهرجان سباق دلما التاريخي مجموعة من المسابقات المميزة للبحارة والصيادين والرياضيين والموهوبين والزوار.

وذلك خلال النسخة السابعة التي تقام خلال الفترة من 26 أبريل الجاري ولغاية 5 مايو المقبل في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويشهد المهرجان «سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً» الحدث الأهم الذي ينتظره عشاق السباقات البحرية التراثية في كل عام، إلى جانب سباق دلما لقوارب التجديف التراثي، سباق دلما للتجديف الواقف على اللوح، بطولة دلما لصيد الشعري، سباقات الدراجات الهوائية والجري والسباحة، بطولات كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية وتنس الريشة والكيرم والدومينو، ومسابقات الطبخ والألعاب الشعبية والرسم والتصوير الفوتوغرافي والفيديو ومسابقات الأطفال والزوار التراثية وغيرها من الفعاليات والمسابقات المميزة.

ويتميز المهرجان بسوقه الشعبي الذي يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع في الشاطئ القريب من ميناء دلما، إذ يحتضن أركاناً ومحلات للأسر المنتجة وأصحاب الحرف والمواهب من أهالي جزيرة دلما، إلى جانب أركان وأجنحة الجهات الراعية والداعمة والمشاركة.

ويقدم السوق العديد من الفعاليات التراثية المتنوعة وعروض فرق أبوظبي للفنون الشعبية والعديد من المسابقات التراثية والوطنية لزوار المهرجان يومياً من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة العاشرة مساء.

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