نجوم الغولف يشيدون باستضافة أبوظبي «جولة التحدي» العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد نجوم الغولف باستضافة أبوظبي لبطولتين ضمن جولة التحدي العالمية، وذلك بعد نجاح منافسات بطولة «تحدي أبوظبي» التي أقيمت الأسبوع الماضي في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وترقب انطلاق بطولة «تحدي الإمارات» التي ستقام غداً وحتى الأحد المقبل في نادي شاطئ السعديات للغولف، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي و«أرينا».

وتحدث اللاعب النيوزلندي ريان فوكس، الذي سبق له الفوز بلقبين في جولة التحدي قبل الصعود إلى جولة دي بي ورلد في نهاية موسم 2016، وهناك حقق أربعة ألقاب في الجولة الرئيسية من بينها الفوز في بطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا للجولف، وقال: «لدي ذكريات جميلة عن الوقت الذي أمضيته في جولة التحدي، كانت حاسمة في إعدادي لمشواري في جولة دي بي ورلد وجولة بي جي أيه، فالمعايير فيها عالية جداً، وأعتقد أنها فرصة رائعة لتطوير اللاعبين المحليين في الإمارات من خلال حصولهم على فرصة اللعب بإقامة بطولتين في أبوظبي.

وأضاف: «تتمتع الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي على نطاق واسع بتاريخ غني في استضافة الأحداث في جولة التحدي وجولة دي بي ورلد، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى دعم الشركاء الرئيسين مثل: أرينا، الذين كانوا أيضاً رعاة رائعين لي وساعدوني على التقدم في رحلتي في لعبة الغولف، أتمنى حظاً سعيداً لجميع اللاعبين في أبوظبي».

من بين النجوم الصاعدين في جولة التحدي المشاركين في بطولة تحدي الإمارات هذا الأسبوع الذي يقام بدعم من أرينا، اللاعب الإنجليزي كورتيس كنيبيس ذو الـ 23 عاماً، وقال: من الواضح أنها سنتي الأولى في جولة التحدي، وأنا أتطلع إلى زيارة بلدان جديدة واللعب في ملاعب جديدة لي، بما في ذلك نادي العين للفروسية والرماية والغولف الذي حققت فيها المركز 27، ونادي شاطئ السعديات للغولف.

من جانبه، قال بول بيرجر، الرئيس التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وآسيا في أرينا: توفر جولة التحدي منصة تنافسية للنجوم الصاعدين لاختبار مهاراتهم ضد محترفين معروفين على الساحة العالمية، واكتساب خبرة لا تقدر بثمن تعمل على صقل مهاراتهم وتسريع تطورهم، ونحن في مجموعة أرينا، ملتزمون برعاية مستقبل الرياضة، وتتوافق شراكتنا مع جولة التحدي تماماً مع تفانينا طويل الأمد في لعبة الغولف. نحن متحمسون لدعم الرياضة بما يتجاوز تنظيم الأحداث، وتعزيز الجيل القادم من مواهب الغولف.

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