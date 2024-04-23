5300 طالب وطالبة يتنافسون في «طلبات لألعاب مدارس دبي»

المصدر: دبي- البيان

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شارك أكثر من 5300 طالب وطالبة في منافسات الفصل الثاني من «دورة طلبات لألعاب مدارس دبي»، إحدى مبادرات مجلس دبي الرياضي، التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في الخطة التنفيذية لسياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية 2023-2033، وتنظمها شركة «إي أس أم» للعام الرابع على التوالي، والمقدمة هذا العام برعاية شركة «طلبات».

وشهدت الدورة في فصلها الثاني تجارب رياضية غامرة في مختلف البطولات التي أقيمت في أبرز المواقع بدبي، شارك خلالها طلاب من 200 مدرسة حكومية وخاصة في سبع ألعاب رياضية متنوعة هي: كرة القدم، وسباق الدراجات الهوائية، والكاراتيه، والشطرنج، وكرة الشبكة «نت بول»، والتنس، والرياضات الإلكترونية.

وتقام 8 بطولات رياضية ضمن فعاليات الفصل الثالث للدورة تتواصل منافساتها حتى يوم 25 يونيو هي: السباحة، البادل، الكرة الطائرة، كرة السلة، الكريكت، الريشة الطائرة، الألعاب الموحدة لأصحاب الهمم، والرياضات الالكترونية.

وقال أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي: «كشف الفصل الثاني من دورة طلبات لألعاب مدارس دبي عن الكثير من المواهب الرياضية من خلال المشاركة الواسعة من الطلبة والطالبات الذين خاضوا منافسات قوية مليئة بالحماس والتشويق في مختلف الألعاب الرياضية، وشهدنا نهائيات قوية في مختلف الرياضات أظهرت مستويات مذهلة من المواهب الرياضية في مختلف المراحل العمرية».

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